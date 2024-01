Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της εβδομάδας και τα… καλά νέα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

«Τα πράγματα περιέργως είναι καλά», είπε η Λίτσα Πατέρα συνομιλώντας με την Μπέττυ Μαγγίρα, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή η αστρολόγος μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Ως προς τις προβλέψεις για την νέα εβδομάδα, η Λίτσα Πατέρα είπε «Πως είναι αυτές οι ημέρες; Έστω και με όσα μπορεί να συμβαίνουν στα πολεμικά μέτωπα, είναι πάρα πολύ δημιουργικές».

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «ο Άρης κάνει καλή όψη με τον Ουρανό και με τον Δία, δεν σημαίνει ότι σταματούν οι πόλεμοι, αλλά γίνονται εξελίξεις που είναι προς το θετικό. Για εμάς τους κοινούς θνητούς σημαίνει ότι οι αλλαγές θα είναι προς το καλύτερο και ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε και να χτίσουμε θα πάει καλά. Ο Ουρανός που είναι το απρόσμενο, είναι μέσα σε γήινο ζώδιο και έχει φέρει δεινά, αλλά αυτές τις ημέρες θα είναι καλά τα πράγματα».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - ΕΜΥ: Χιόνια και πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς

Βόσπορος: Φονική επίθεση σε καθολική εκκλησία (εικόνες)

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ιεράρχη που “έφυγε” σαν σήμερα (βίντεο)