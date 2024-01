Κοινωνία

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Η φωτιά καίει, σε αγροτεμάχιο μεταξύ Κυμίνων και Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14.10, καίει καλάμια και σκουπίδια δημιουργώντας πυκνούς καπνούς, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, λίγο έλειψε η φωτιά να περάσει από τη νότια πλευρά της εθνικής, ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την αναχαίτισαν.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό, από τη γέφυρα του Αξιού έως τα Μάλγαρα, ενώ γίνονται εκτροπές από τη γέφυρα των Ευζώνων και τα Μάλγαρα.

