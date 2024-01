Αθλητικά

ΑΕΚ - ΟΦΗ: εύκολη νίκη για την Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Καθάρισε» πάλι ο Πόνσε για την ΑΕΚ,που πήρε εύκολη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ

-

Ο Εζέκιελ Πόνσε έχει πάρει… από το χέρι την ΑΕΚ και την οδηγεί στην κορυφή. Μετά τα τρία γκολ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, ο Αργεντινός επιθετικός πέτυχε άλλα δύο (28’, 67’) οδηγώντας τον «Δικέφαλο» στη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ στην OPAP Arena, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Το προσπάθησαν στο δεύτερο μέρος οι Κρητικοί ωστόσο έφυγαν με άδεια χέρια από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Τομ φαν Βέερτ (90’+6’) να βάζει το κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να πιέσουν ψηλά. Κέρδισαν πέντε κόρνερ στο πρώτο 20λεπτο, με τους Σταύρο Πήλιο και Βένταντ Ραντόνια να ανεβαίνουν από τα πλάγια. Από σέντρα του Νόρντιν Άμραμπατ και κεφαλιά του Πόνσε, ο Δημήτρης Σωτηρίου υποχρεώθηκε στην πρώτη επέμβαση στο 21’. Επτά λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με αριστερό πλασέ του Πόνσε, έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση των Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Στίβεν Τσούμπερ.

Οι παίκτες του ΟΦΗ διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, ωστόσο Τάσος Παπαπέτρου και Βασίλης Φωτιάς (VAR) είχαν άλλη άποψη. Οι Κρητικοί αποφάσισαν να ανεβάσουν λίγο τις γραμμές τους, με τους «κιτρινόμαυρους» να βρίσκουν χώρους. Ο Σωτηρίου σταμάτησε στο 40’ στην κλειστή του γωνία την ωραία ενέργεια του Γκατσίνοβιτς ενώ από το κόρνερ του ακολούθησε, στο δυνατό σουτ του Σέρβου μεσοεπιθετικού η μπάλα «έγλειψε» το οριζόντιο δοκάρι.

Οι παίκτες του Πέπε Μελ μπήκαν με εντελώς διαφορετική διάθεση στο δεύτερο μέρος. Κι αν ο Αντριαν Ριέρα δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά προ του Τσίτσαν Στάνκοβιτς, ο Λουίζ Φελίπε στο 54’ ανάγκασε σε πολύ δύσκολη επέμβαση με τα πόδια τον Αυστριακό τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ο «Δικέφαλος» ήταν, πάντως, επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, με τον Σωτηρίου να διώχνει σε κόρνερ το σουτ του Γκατσίνοβιτς, σε μία από αυτές, στο 61’.

Τα πάντα, ωστόσο, τελείωσαν ουσιαστικά στο 67’. Από διώξιμο του Στάνκοβιτς, ο Πόνσε έφυγε μόνος του, ο Σωτηρίου αρχικά τον πρόλαβε στα όρια της περιοχής αλλά ο Αργεντινός φορ με το αριστερό πέφτοντας έκανε σε κενή εστία το 2-0. Οι μαζεμένες αλλαγές των δυο προπονητών, στη συνέχεια, έριξαν το ρυθμό του αγώνα. Ο ΟΦΗ έψαξε το γκολ που θα έδινε νέο ενδιαφέρον στον αγώνα, αλλά δυο φορές ο Νουά Ντίκο (86’, 87’) και μια ο Φελίπε Γκαγέγκος (87’, ωραίο δυνατό σουτ) δεν μπόρεσαν να βρουν στόχο.

Οι διαμαρτυρίες για χέρι του Ντομαγκόι Βίντα εντός περιοχής στο φινάλε δεν είχαν αντίκρισμα. Στις καθυστερήσεις, ο Παπαπέτρου έδειξε την άσπρη βούλα σε διεκδίκηση του Νίκλας Ελίασον με τον Μιγκέλ Μεγιάδο, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR και on field review το πέναλτι ακυρώθηκε. Οι «κιτρινόμαυροι», όμως, βρήκαν και τρίτο γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Φαν Βέερτ να εκμεταλλεύεται το λάθος του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το 3-0.

Έτσι, η μεν ΑΕΚ πήρε τη νίκη που την έφερε μόνη πρώτη και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για να μάθει αν θα μείνει εκεί σε τριπλή ισοβαθμία (σε περίπτωση «Χ») ή αν θα πέσει δεύτερη (σε περίπτωση που κάποιος κερδίσει). Ο δε ΟΦΗ δύσκολα θα προλάβει την εξάδα, έχοντας μια νίκη στα 13 τελευταία παιχνίδια του.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Πήλιος, Μάνταλος – Ριέρα.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Πήλιος, Κάλενς, Βίντα, Ραντόνια, Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς (74’ Φερνάντες), Πινέδα (74’ Μάνταλος), Άμραμπατ (74’ Ελίασον), Τσούμπερ (74’ Αραούχο), Πόνσε (85’ Φαν Βέερτ).

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Σωτηρίου, Λάρσον, Θοράρινσον, Μπρεσάν, Λαμπρόπουλος, Γκαγέγκος, Γκλάζερ (77’ Μεγιάδο), Μπάκου (65’ Ντίκο), Μπάκιτς (77’ Αποστολάκης), Αμπάντα (46’ Ριέρα), Λουίζ Φελίπε (73’ Θεοδοσουλάκης).

*Διαιτητής και βοηθοί φορούσαν μπλούζες με μήνυμα κατά της βίας και του εκφοβισμού, σε ένδειξη συμπαράστασης στη σύντροφο του Σταύρου Μάνταλου για την επίθεση που δέχθηκε το περασμένο Σάββατο (20/1).

*Όπως ενημέρωσαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ο Ντάμιαν Σιμάνσκι θα λείψει για τις επόμενες τέσσερις με έξι εβδομάδες έχοντας τραυματιστεί στον τένοντα του μηριαίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατώτατος μισθός: διαβουλεύσεις με ορίζοντα τα 950 ευρώ

“O Άλλος Άνθρωπος”: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος στην κοινωνική κουζίνα

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ιεράρχη που “έφυγε” σαν σήμερα (βίντεο)