Αθλητικά

Άρης - Κολοσσός Ρόδου: Νίκη στις λεπτομέρειες και τετράδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης αν και δυσκολεύτηκε νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου και ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας ίδιο ρεκόρ με τον Προμηθέα Πάτρας

-

Είχε την υπεροχή, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ο Αρης, εντούτοις, δυσκολεύτηκε να κερδίσει σήμερα, για τη 16η αγωνιστική της Basket League, τον Κολοσσό Ρόδου με 98-91. Αποτέλεσμα που του προέκυψε χάρις την ψυχραιμία που είχε στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του ματς, από τη γραμμή των βολών, ο Κρις Μπάνκστον. Με την επιτυχία του σταμάτησε, επίσης, την παράδοση που «έχτισαν» οι νησιώτες από τη σεζόν 2016-2017, βάσει της οποίας έφευγαν νικητές από το Αλεξάνδρειο (σ.σ. είχαν 6 συνεχείς νίκες).

Κορυφαίοι για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είχαν για τρίτο συνεχές παιχνίδι εκτός τον τραυματία, Λευτέρη Μποχωρίδη, ήταν οι Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς (20 πόντοι, με 5/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), Κρις Μπάνκστον (19 πόντοι, με 7/10 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).

Στοίχισαν τα λάθη (12) στον Κολοσσό , πρώτος σκόρερ για τον οποίο ήταν ο Άντριου Γκάουτλοκ (21 πόντοι, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 53-48, 71-69, 98-91

Διαιτητές: Αγραφιώτης, Θεονάς, Κωνσταντινίδου

Τoν... νόμο του στο παρκέ στην πρώτη περίοδο, μετά το αρχικό 0-2 του Κολοσσού με τον Ουτόμι, επέβαλε ο Αρης. Με επιμέρους 15-2 και τους Χάρελ, Γκάλινατ, να δίνουν πρώτοι το… σύνθημα της αντεπίθεσης, οι γηπεδούχοι απέκτησαν στο 6’ «αέρα» 11 πόντων (15-4).

Η επιθετική… δράση του Πετρόπουλου επέτρεψε στους νησιώτες να μειώσουν στους 3 πόντους (23-20), στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Ο Αρης ξέφυγε εκ νέου με +9 (32-23), στο 13’ και με +11 (46-35) στο 17’.

Με κινητήριους μοχλούς τους Γκάουτλοκ, Κολοβέρο, ο Κολοσσός «ψαλίδισε» τη διαφορά στο 21’ στο μισό καλάθι (53-52). Οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν», άμεσα, με πιεστική άμυνα και επιμέρους 15-7 και προηγήθηκαν ξανά με +9 (68-59) στο 25’.

Οι φιλοξενούμενοι, με ‘δράστες’ τους Περάντες, Μπράικοβιτς, πλησίασαν αρχικά στο δίποντο (29’ 71-69) και στην πορεία στον πόντο (33’ 76-75), επενδύοντας -όπως και ο Αρης αυτό το διάστημα με τον Μπλούμπεργκς- στην αποτελεσματικότητά του από τα 6.75.

Ο Αρης, με τον Χάρελ να βάζει την μπάλα στο καλάθι, βρέθηκε στο 39’ στο +5 (90-85). Ο Κολοσσός, με 2/2 βολές από τον Σίτου, μείωσε σε 90-87, με 41’’ να απομένουν για το τέλος. Ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών (4/4) ήταν στη συνέχεια, για τους γηπεδούχους, ο Μπάνκστον, με συνέπεια το 94-89 στα 16’’ πριν το φινάλε.

Ο Γκάουτλοκ είχε 2/3 βολές , σε φάουλ που καταλογίστηκε υπέρ του, 5’’ πριν τη λήξη του αγώνα και έκανε το 94-91.

Χωρίς να κυλήσει χρόνος, ο Αρης κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ του Σίτου στον Μπάνκστον. Ο τελευταίος ήταν ξανά εύστοχος (2/2) από τα 4.5μ., οι βολές του οποίου μαζί με αυτές του Σταρκ (2/2), ελάχιστα αργότερα, διαμόρφωσαν το τελικό 98-91.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 12, Μπλούμπεργκς 20 (5), Χάρελ 15 (1), Μπάνκστον 19, Γκάλινατ 10 (2), Σλαφτσάκης, Σταρκ 10, Σανόγκο 8, Κατσίβελης 4, Περσίδης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Γκάουτλοκ 21 (2), Ουτόμι 3, Μπράικοβιτς 11 , Πόλεϊ 5 (1), Περάντες 16 (2), Κολοβέρος 7, Πετρόπουλος 14 (3), Μπιλλής 5 (1), Καμαριανός 3 (1), Σίτου 6.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος βρέθηκαν νεκροί μετά από πολλές ημέρες

Κακοκαιρία - Αττική: Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε όλα τα οχήματα

Ιεράπετρα: Καρέ - καρέ το μοιραίο άλμα του 17χρονου (βίντεο)