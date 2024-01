Κοινωνία

Missing Kid Alert: Συνεχίζεται η αγωνία για 14χρονη

Που εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Η αναζήτηση της Αναστασίας Μπογοδήμου, 14 ετών, συνεχίζεται, καθώς η ανήλικη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Ωστόσο, σε συνέχεια εισαγγελικής εντολής και παράτασης του μηχανισμού, πραγματοποιείται λήξη του Αmber Αlert. Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών AMBER ALERT HELLAS, για την υπόθεση της ανήλικης είχε ενεργοποιηθεί στις 24/01/24, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Η Αναστασία Μπογοδήμου έχει μαύρα μαλλιά, έχει καστανοπράσινα μάτια, ύψος 1.50 και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα και τζιν παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

