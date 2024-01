Αθλητικά

Άγρια επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα - Ξυλοκόπησαν ποδοσφαιριστές (βίντεο)

Βίντεο κατέγραψε τα άγρια επεισόδια που συνέβησαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ΑΕΡ Αφάντου και Θύελλας Ραφήνας. Τραυματίστηκαν ποδοσφαιριστές.

Η Θύελλα Ραφήνας ισοφάρισε στις καθυστερήσει την Α.Ε.Ρ. Αφάντου (1-1) στο 97ο λεπτό και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας κάτι που τελικά δεν άρεσε στους οπαδούς αλλά και στους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων, στη Ρόδο.

Έτσι μετά το τέλος του ματς οπαδοί εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων στους παίκτες της Θύελλας Ραφήνας

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο οπαδοί της ΑΕΡ Αφάντου γρονθοκοπούν άγρια ποδοσφαιριστές της Θύελλας Ραφήνας ρίχνοντας τους κάτω και τελικά τραυματίζοντας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Irafina.gr, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές από την ομάδα της Ραφήνας, ενώ τα επεισόδια διήρκησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανείς να επέμβει.

