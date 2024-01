Κόσμος

Τουρκία: Τα F-16 και το “πακέτο” από τις ΗΠΑ

Τι περιέχει το «πακέτο» των 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία.

Το πακέτο Τουρκίας από ΗΠΑ συνολικής αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει πολλές αγορές μαζί με τα F-16. Αυτά περιλαμβάνουν 48 κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών F110, 952 πυραύλους αέρος-αέρος, 96 κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερους από 400 πυραύλους Sidewinder και πολλά άλλα πυρομαχικά, λογισμικό και υλικό.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Άγκυρα θα βελτιώσει όχι μόνο τη δική της αεράμυνα αλλά και τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ με τα νέα και ανανεωμένα F-16 που θα διαθέτει.

«Θα επιτρέψει στην Τουρκία να προστατεύσει την περιφερειακή ασφάλεια, να συμβάλει στις αποστολές του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση των Συμμάχων του ΝΑΤΟ και να διατηρήσει τη διαλειτουργικότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ», αναφέρεται στη γραπτή δήλωση.

Όσο αφορά στα μαχητικά ΚΑΑΝ, ο Temel Kotil, διευθύνων σύμβουλος της TUSAS, ανακοίνωσε ότι το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος θα πετάξει πριν από τα τέλη Μαρτίου.

Ο Haluk Gorgun, Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν προβλήματα κατά τις δοκιμές εδάφους του αεροσκάφους.

