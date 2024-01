Κοινωνία

Έγκλημα στη Χαλκίδα - Σούρας: Ποιος ήταν ο πρώτος εφηβικός έρωτας του θύματος;

Μια αποκάλυψη ο οποία μπορεί να απαντήσει σε πολλά από τα ερωτηματικά των Αρχών που ψάχνουν το κίνητρο.

Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποκάλυψη σχετικά με τη δολοφονία στη Χαλκίδα προχώρησε τη Δευτέρα το πρωί ο Δημήτρης Σούρας, ψυχίατρος ο οποίος επιλέχθηκε και ως ειδικός σύμβουλος / εμπειρογνώμονας της οικογένειας, καλεσμένος της καθημερινής εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» και του Γιώργου Λιάγκα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο κ. Σούρας, πρώτος εφηβικός έρωτας του θύματος ήταν μία γυναίκα η οποία τυχαίνει σήμερα να είναι κουνιάδα της κατηγορούμενης, να έχει δηλαδή παντρευτεί τον αδερφό της. «Πολλές φορές οι εμμονές ενός προσώπου τις οποίες αναγνωρίζουμε και επισημαίνουμε και καλά κάνουμε, δεν είναι αυτοφυείς αλλά γεννώνται εξαιτίας άλλων εμμονών κάποιου άλλου ανθρώπου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα πάντως, το ρεπορτάζ της συντάκτριας του ΑΝΤ1 Κέλλυς Χεινοπώρου πάνω στην υπόθεση, έφερε στο φως άλλη μία αποκάλυψη η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τις αρχές: Μικρό χρονικό διάστημα πριν από τη δολοφονία, αυτοκίνητο «σχετιζόμενο με το θύμα», κατά την ακριβή της διατύπωση, προσέγγισε το θύμα όσο αυτό ήταν πεζό και με ιδιαίτερα επικίνδυνο ελιγμό, προσπάθησε να το παρασύρει με αποτέλεσμα ο άνδρας να ξεφύγει κυριολεκτικά “στο παρά πέντε”. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τη μαρτυρία για τη συγκεκριμένη επίθεση θα εισφέρει μία φίλη του ευρύτερου περιβάλλοντος κατηγορούμενης και θύματος, η οποία μάλιστα έχει στη διάθεσή της και τεκμήριο από ένα SMS, το οποίο διακινήθηκε το τελευταίο διάστημα και το οποίο αναμένεται να απαντήσει σε πολλά ερωτηματικά των αστυνομικών αρχών. Η γυναίκα καταθέτει ως μάρτυρας στο πλαίσιο της υπό διενέργεια έρευνας.

