Αθλητικά

Μεξικό: Δολοφονία ποδοσφαιριστή την ώρα του αγώνα

Ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του, όταν δέχθηκε "βροχή" από σφαίρες.

Τραγικά συνεχίζουν να είναι τα νέα απο το Μεξικό, καθώς εκτός από τη ληστεία στο σπίτι της οικογένειας του άσου της ΑΕΚ, Ροδόλφο Πισάρο, που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της θείας του και τον τραυματισμό της μητέρα του, έγινε γνωστή και μια δολοφονία μέσα σε γήπεδο!

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος ποδοσφαιριστής, Σέρχιο Αλμπέρτο Χαουρέγκι, ο οποίος αγωνιζόταν στην ερασιτεχνική Αροσέρος ντε Κουάουτλα, δολοφονήθηκε με έξι σφαίρες κατά τη διάρκεια αγώνα στο γήπεδο Σάντα Ινές στην πόλη Κουάουτλα.

#Nacional #AlertaRoja Asesinan al exjugador de los Arroceros Cuautla, Sergio Alberto Jauregui, al terminar un partido en la cancha Santa Ines, la tarde del domingo. El sicario responsable huyo en moto y no ha sido detenido. pic.twitter.com/DDTD9XakZe — Cenit Noticias Dgo (@CenitNoticias) January 30, 2024

Σύμφωνα με μαρτυρίες ένας ένοπλος άντρας, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα, εισέβαλε στο γήπεδο και πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα τον 31χρονο, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον πάγκο των αναπληρωματικών και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

