“The 2Night Show”: Κώστας Τσούρος και Ιωάννα Τούνη στην παρέα της Δευτέρας

Η κορυφαία influence της Ελλάδας και ο αγαπημένος δημοσιογράφος "ανοίγουν τα χαρτιά τους" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Απόψε, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Κώστα Τσουρό. Ο αγαπημένος δημοσιογράφος μιλάει για τις ριζικές αλλαγές που έγιναν στη ζωή του τα τελευταία δύο χρόνια. Πώς πήρε την απόφαση να γίνει κεντρικός παρουσιαστής; Γιατί νιώθει ότι έκρινε λάθος τη συμπεριφορά των συναδέλφων του στο παρελθόν; Πώς διαχειρίζεται τις εντάσεις στη δουλειά του και γιατί δεν ενοχλείται πια όταν τον σχολιάζουν; Στη συνέχεια, μιλάει για τη σχέση του με τη Ναταλία Γερμανού και αποκαλύπτει πως στο μέλλον θα ήθελε να ξανασυνεργαστούν, αφού ήδη έχουν σκεφτεί το concept της εκπομπής που θα κάνουν. Τέλος, ο Κώστας Τσουρός δηλώνει ευτυχισμένος και εξηγεί γιατί δεν νιώθει πια ενοχές όταν το ομολογεί.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένη του Γρηγόρη και η Ιωάννα Τούνη. Η κορυφαία influencer της Ελλάδας μιλάει με ενθουσιασμό για τον ερχομό του γιου της, που αναπλήρωσε το κενό της μητέρας της και θυμάται δυνατές στιγμές της ζωής της. Πώς κατάλαβε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ότι είναι έγκυος; Θέλουν να κάνουν δεύτερο παιδί; Γιατί δεν χρειάζεται την τηλεόραση; Τι εκπομπή θα παρουσίαζε μαζί με τον άντρα της; Πώς καταφέρνει να συνδυάζει τη μητρότητα με τις επιχειρήσεις της και πόσο εύκολο είναι να ταξιδεύει κάθε εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη; Γιατί λέει πως οι ακόλουθοί της στα social είναι ο «διαδικτυακός γκόμενός» της; Τέλος, μιλάει για το couple therapy, που κάνει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, και αποκαλύπτει πού ονειρεύεται να πάνε το επόμενο τους οικογενειακό ταξίδι.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

