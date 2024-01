Καιρός

Κακοκαιρία “Avgi” - Τρίτη: Παγωνιά με χιόνια και στα πεδινά

Που αναμένονται χιονοπτώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση για κάθε περιοχή.

Χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης και σε ορεινά των νησιών του Αιγαίου, δείχνει η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας "Avgi". Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές και χαμηλό υψόμετρο της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης και σε ορεινά των νησιών του Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη Θράκη και στη Χαλκιδική, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 9 και πιθανώς έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα και θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 12 και στη νησιωτική χώρα από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο κυρίως στις ανατολικές, βόρειες και δυτικές περιοχές. Από τη νύχτα βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη Θράκη και στη Χαλκιδική, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 (μείον 1) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις τοπικά πυκνές θα σημειωθούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300μ. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και 300-400μ. στην ανατολική Πελοπόννησο), οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές, κυρίως στην Εύβοια και τη Βοιωτία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Κρήτης (περίπου 600μ.). Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και βαθμιαία τοπικά 9 και πιθανώς έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 12 βαθμούς.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιφαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, στα βόρεια τοπικά 9 και πιθανώς έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στις Σποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300μ.), κυρίως στη Μαγνησία. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 με 8 και στις Σποράδες τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο, καταιγίδες κυρίως στα νότια και τοπικές χιονοπτώσεις που γρήγορα θα περιοριστούν στα ορεινά και ημιορεινά και στις περισσότερες περιοχές, εκτός της Κρήτης, θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ, με εξασθένηση στα βόρεια από τις προμεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά έως 10, στα δυτικά μέχρι 13 και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

