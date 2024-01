Life

Βρετανία: Εξιτήριο για Κάρολο και Κέιτ - Αγωνία για την Πριγκίππισα της Ουαλίας (βίντεο)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού η πριγκίπισσα αναρρώνει στο κάστρο του Ουίνδσορ. Τι αναφέρει για το πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλεντον μετά από 13 μέρες νοσηλείας σήμερα πήρε εξιτήριο και έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι της και την οικογένεια της στο κάστρο του Ουίνδσορ. σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης.

Το παλάτι τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η πριγκίπισσα, επισημαίνοντας πως είναι ενα προσωπικό θέμα, το οποίο δεν θα ήθελε να δημοσιοποιηθεί. Ένα είναι βέβαιο ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν πρόκειται να επιστρέψει στα καθήκοντα της πριν από τον Απρίλιο.

Η ανακοίνωση του παλατιού αναφέρει "Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο σπίτι της στο Ουίνδσορ για να συνεχίσει εκεί την ανάρρωσή της από την χειρουργική επέμβαση. Σημειώνει καλή πρόοδο. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα θέλουν να πουν ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του (νοσοκομείου) London Clinic, και ιδιαίτερα στο αφοσιωμένο νοσηλευτικό προσωπικό, για τη φροντίδα που παρείχαν. Η οικογένεια της Ουαλίας συνεχίζει να είναι ευγνώμων για τις ευχές που λαμβάνει από όλο τον κόσμο"





Και ο βασιλιάς Κάρολος πήρε εξιτήριο, σήμερα, μετά την επέμβαση που έκανε στον προστάτη.

Ο Κάρολος εθεάθη να βγαίνει από το νοσοκομείο, χαμογελαστός και να χαιρετάει τις κάμερες.

BREAKING: King Charles has been seen leaving hospital after his prostate treatment



More: https://t.co/IkYaAg6WYP



?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/tsjhtEgO7r — Sky News (@SkyNews) January 29, 2024

