Κακοκαιρία “Avgi” - Αττική: Κλειστά σχολεία σε 8 Δήμους

Ποια σχολεία δεν θα ανοίξουν την Τρίτη, λόγω των αναμενόμενων έντονων καιρικών συνθηκών. Τι αναφέρει ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής:

«Με αφορμή τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις για επιδείνωση της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες, κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οκτώ δήμους της Αττικής – και ειδικότερα, στους Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας, Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς, Ωρωπού, Πεντέλης και Παλλήνης (μόνο στην περιοχή της Ανθούσας).

Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά το πέρας της σύσκεψης των εμπλεκόμενων φορέων υπό τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και των Δημάρχων των περιοχών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει εντός των επόμενων ωρών την Αττική. Η συγκεκριμένη απόφαση αποσκοπεί στην προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού από ενδεχόμενους κινδύνους μετακίνησης, από και προς τις σχολικές μονάδες, ενώ γίνεται συνεχής επανεκτίμηση των δεδομένων για τις επόμενες ώρες και ημέρες».

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Σε απόλυτη συνεννόηση με τους Δήμους και τα συναρμόδια υπουργεία, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την προστασία των σχολικών κοινοτήτων. Η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας με κάθε πρόσφορο τρόπο και κάθε διαθέσιμο μέσο, για όσο και όπου χρειαστεί. Συντονισμένα και μεθοδικά, δουλεύουμε για τον μετριασμό των συνεπειών του χιονιά και την προστασία των πολιτών».

Διευκρίνιση για τον Δήμο Παλλήνης

Αν και στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ότι στα όρια του Δήμου Παλλήνης θα μείνουν κλειστά μόνο τα σχολεία στην περιοχή της Ανθούσας, σε ανακοίνωση που έχει ήδη εκδώσει ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει ότι θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

Η ανακοίνωση αναφέρει «Αναστολή λειτουργίας αύριο Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των παιδικών σταθμών εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Παλλήνης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 327/29-1-2024, έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

