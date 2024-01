Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά - Γηροκομείο: Διώξη για μη σφράγιση της δομής

Τι αναφέρουν εκπρόσωποι οικογενειών ηλικιωμένων που καταγγέλλεται ότι "μαρτύρησαν" και πολλοί πέθαναν λόγω των συνθηκών διαβίωσης στo "κολαστήριο" όπως το αναφέρουν.

«Σκανδαλώδες» χαρακτήρισε το γεγονός ότι το ιδιωτικό γηροκομείο στα Χανιά που το 2021 είχε σοκάρει την κοινή γνώμη, δεν έκλεισε ποτέ και εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια ιδιοκτησία και διαχείριση, παρά τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και ανθρωποκτονίες, η συνήγορος των οικογενειών των παθόντων του γηροκομείου στα Χανιά, Μαρία Παπαδάκη, μιλώντας στην Τηλεόραση CRETA

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την κ. Παπαδάκη, υπάρχει εντολή του Εισαγγελέα Εφετών να ασκηθεί και δεύτερη δίωξη για μη σφράγιση της δομής.

Υπενθυμίζεται ότι, με την κατηγορία της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση θα δικαστούν τελικά οι κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση του ιδιωτικού γηροκομείου στα Χανιά.

Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Χανίων με το οποίο είχε αφαιρεθεί η συγκεκριμένη κατηγορία από το κατηγορητήριο. Στη δικογραφία έχουν περιληφθεί 32 υποθέσεις θανάτων ηλικιωμένων για τους οποίους «δέθηκαν» κατηγορίες, ενώ από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε πως σε διάστημα 6 χρόνων (2015-2021) πέθαναν τουλάχιστον 293 ηλικιωμένοι.

Οι αρχικές κατηγορίες αφορούσαν τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης , για τις δύο ιδιοκτήτριες, 70 και 45 ετών σήμερα, και για τον 52χρονο γιατρό της μονάδας ο οποίος υπέγραφε τα πανομοιότυπα πιστοποιητικά θανάτου. Στους υπόλοιπους τρεις (ψυχίατρο και δύο νοσηλεύτριες) απαγγέλθηκε η κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Επιπρόσθετα, και στους έξι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως.

Τον περασμένο Ιούλιο οι κατηγορούμενοι διά των συνηγόρων τους πέτυχαν να εκδοθεί βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Χανίων με το οποίο αφαιρέθηκε η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, ωστόσο, μετά από αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από τους συγγενείς των θυμάτων στον Αρειο Πάγο, το βούλευμα αυτό κατέπεσε. Πλέον με την απόφαση 33/09-01-2024 Α.Π., αναιρείται το βούλευμα, απορρίπτονται οι σχετικές εφέσεις των κατηγορουμένων και η υπόθεση παραπέμπεται σε Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

«Είναι σκανδαλώδες και απαράδεκτο οι άδειες εργασίας των δύο νοσηλευτριών της συγκεκριμένης δομής που κατέθεσαν εναντίον της δομής να έχουν ανακληθεί ταχύτατα αλλά δεν είναι κίνδυνος με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και των ανθρωποκτονιών να εξακολουθεί να λειτουργεί ο ίδιος χώρος», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Παπαδάκη.

