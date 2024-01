Κοινωνία

Σύλληψη ειδικών φρουρών για βασανιστήρια σε πολίτη

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, απεικονίζουν τους αστυνομικούς να ασκούν σωματική βία κατά την ακινητοποίηση του πολίτη.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προχώρησε στη σύλληψη δύο ειδικών φρουρών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βασανιστήρια και συνέργεια σε βασανιστήρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως οι αστυνομικοί που εμπλέκονται σε περιστατικό το οποίο απεικονίζεται σε βίντεο στο διαδίκτυο και αφορά άσκηση σωματικής βίας σε βάρος πολίτη-διαδηλωτή κατά τη διάρκεια ακινητοποίησης και δέσμευσής του, το βράδυ της Κυριακής (28/1) στους Αμπελόκηπους Αττικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων, ο ένας συλληφθείς προέβη σε επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματος του πολίτη, χωρίς αυτός να έχει προβάλει αντίσταση, ενώ ο έτερος συλληφθείς παρακολουθούσε χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια αποτροπής ή διακοπής τής αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

