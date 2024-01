Οικονομία

Μπλόκα αγροτών: εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους (βίντεο)

Ποια είναι τα πιο μεγάλα μπλόκα αγροτών και τι ζητούν οι διαμαρτυρώμενοι.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Κάθοδο μέσα στη Θεσσαλονίκη με τα τρακτέρ τους ετοιμάζουν οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας ενόψει των εγκαινίων της Έκθεσης Agrotica. Στη Λάρισα αγρότες απέκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών/

Αγρότες από το μπλόκο του Πλατυκάμπου, καταφέρνουν και περνούν πεζή το μπλόκο των Αστυνομικών. Η Ελλάδα για δέκα λεπτά, όσο διήρκεσε και ο συμβολικός αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης… “κόβεται στα δύο”.

Όπως λένε οι αγρότες, “αποδείξαμε ότι μπορούμε να κλείσουμε το δρόμο όποτε θέλουμε. Μην μας αναγκάσουν".

Νωρίτερα αγρότες και κτηνοτρόφοι έριξαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας φιάλες με γάλα και σάπιες τροφές από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία. Είναι ότι μας απέμεινε λένε. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και αγρότες από την Ιταλία.

Εκατοντάδες αγρότες με τα τρακτέρ καταφθάνουν από την κεντρική πλατεία της Λάρισας εδώ στον κόμβο Πλατυκάμπου προκειμένου να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το μπλόκο των συναδέλφων τους.

Τα δύο μεγαλύτερα μπλόκα της Θεσσαλίας αυτό της Καρδίτσας στον Ε65 και αυτό στον Πλατύκαμπο μετρούν πλέον περισσότερα από 650 τρακτέρ το καθένα και μέρα με τη μέρα δυναμώνουν.

Η σημερινή τους κίνηση να αποκλείσουν την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης ήταν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση όπως λένε πως μπορούν να το πράξουν ανά πάσα στιγμή για αυτό και δίνουν διορία έως και το Σάββατο να απαντήσει με χρονοδιάγραμμα στα αιτήματα τους.

Η έκθεση Agrotica αποτελεί ορόσημο για τις κινητοποιήσεις των αγροτών καθώς την Πέμπτη στα εγκαίνια της ετοιμάζεται μεγάλη κινητοποίηση, οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας κάνουν λόγο για 300 τρακτέρ μέσα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η αυλαία της είναι και το τέλος της διορίας που έχουν δώσει οι αγρότες προκειμένου να μην κλιμακώσουν ακόμα περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σε δηλώσεις που έκανε την Δευτέρα, στήριξε τον αγώνα των αγροτών και επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά “Συνεχιζόμενα κυβερνητικά λάθη έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί και τα χρέη τους αυξάνονται συνεχώς. Το 2023 ήταν ιστορικά η χειρότερη χρονιά πληρωμών άμεσων ενισχύσεων από την πρώτη εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Και, βέβαια, ο ΕΛΓΑ αδυνατεί να αποζημιώσει αγρότες και κτηνοτρόφους για ζημιές, που έχουν πάθει λόγω φυσικών καταστροφών. Εμείς, από την πλευρά μας, στεκόμαστε στο πλευρό του αγροτικού κόσμου. Έχει χρέος, λοιπόν, η Κυβέρνηση να δεχτεί τα δίκαια αιτήματά τους, γιατί σε άλλη περίπτωση απαξιώνεται ο πρωτογενής τομέας και οδηγείται σε μαρασμό η ελληνική περιφέρεια”.

