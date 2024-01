Κόσμος

Ευρωεκλογές: Ο Ερντογάν ιδρύει κόμμα στην... Γερμανία!

Πως ο Τούρκος Πρόεδρος θα επιδιώξει να "βάλει στο Ευρωκοινοβούλιο" την Τουρκία, παρότι η χώρα δεν είναι μέλος της ΕΕ.

Και στην Ευρωβουλή επιδιώκει να μπει τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ας μην είναι καν η χώρα του μέλος στην ΕΕ!

Πως θα το κάνει;

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ιδρύοντας νέο κόμμα, παρακλάδι του ΑΚΡ στην Γερμανία, με στόχο να συμμετάσχει στις επικείμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Η αποκάλυψη είναι της γερμανική εφημερίδας Bild, η οποία προκαλεί ήδη αντιδράσεις και στην Γερμανία, όπου ζουν εκατομμύρια Τούρκοι μετανάστες.

Το "αδελφό κόμμα" του κόμματος του Ερντογάν ΑΚΡ στην Τουρκία, θα ονομάζεται DAVA δηλαδή «Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση».

Επικεφαλής του κόμματος θα είναι τέσσερα κορυφαία ονόματα τουρκικής καταγωγής:

Ένας γιατρός που πρόσκειται στη Χαμάς

Ένας άλλος γιατρός ο οποίος ελέγχεται από την υπηρεσία Θρησκευτιικών Υποθέσεων της Τουρκίας

Ένας δικηγόρος που εγκατέλειψε τους Σοσιαλδημοκράτες για να ασχοληθεί με την προβολή του κόμματος του Ερντογάν ΑΚΡ

Και αρχηγός του νέου κόμματος πιθανότατα θα είναι ένας αυτοαποκαλούμενος ακτιβιστής