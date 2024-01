Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ζούσε με την νεκρή αδελφή του στο διαμέρισμα για μέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα της σορού σε αποσύνθεση βρέθηκαν αστυνομικοί. Αρνήθηκε αρχικώς να συνεργαστεί ο άνδρας μαζί τους.

-

Ένας άνδρας ζούσε για μέρες μέσα σε διαμέρισμα με τη νεκρή αδελφή του στην περιοχή της Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 15:00, όταν κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την Αστυνομία για ένα άνδρα που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στον δρόμο. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου μετέβησαν άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, Βαγγέλη Κοκολάκου, το άτομο αρχικά αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς. Τελικά μετά από ώρα, αποφάσισε να επιτρέψει στους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμά του.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Εντόπισαν τη νεκρή αδερφή του άνδρα σκεπασμένη με κουβέρτες και σεντόνια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα είχε φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετές μέρες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης αλλά και ιατροδικαστής. Προς το παρόν όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας. Ο αδερφός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική της Θεσσαλονίκης.

Μόλις χθες, σε ανάλογη τραγωδία πάλι στη Θεσσαλονίκη, πατέρας και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στην οδό Ολύμπου στο κέντρο της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο γιος που ήταν άτομο με αναπηρία, φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να πέθανε πρώτος, ο πατέρας του τον πήρε δίπλα του και φαίνεται να πέθανε αργότερα.

Είναι νεκροί από τις 6 Ιανουαρίου. Εντοπίστηκαν σήμερα.

Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Avgi” - Αττική: Κλειστά σχολεία σε 8 Δήμους

Τέμπη: Ποινική δίωξη σε 15 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

Θερμαϊκός: Εντοπίστηκε υποβρύχιο από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (εικόνες)