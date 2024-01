Αθλητικά

Οπαδική βία - Βρούτσης: Στις 13 Φεβρουαρίου ανοίγουν τα γήπεδα, αλλά...

Ποιες είναι οι ακριβείς ημερομηνίες για την εκκίνηση των μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση οπαδικής βίας.

Τις ακριβείς ημερομηνίες από τις οποίες εκκινούν οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την αποτροπή και αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κατά τη σημερινή 4η και τελευταία συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Αναλυτικά, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε το σχετικό χρονοδιάγραμμα που έχει ως εξής:

Από την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, όταν και θα ξανανοίξουν για τους θεατές τα γήπεδα της Super League, τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν την αναδιαμόρφωση των αρμοδιοτήτων και του πλαισίου λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), καθιστώντας την πιο ευέλικτη, λειτουργική και αποτελεσματική.

Από την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου επίσης τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις των διοικητικών μέτρων και ποινών που θα επιβάλλονται από τη ΔΕΑΒ με χρονική αμεσότητα και κατά δέσμια αρμοδιότητα, όταν πρόκειται για τις συχνότερα απαντώμενες συμπεριφορές οπαδικής βίας, όπως (ενδεικτικά) ρίψεις εύφλεκτων και γενικότερα επικίνδυνων αντικειμένων εντός των αγωνιστικών χώρων, είσοδο θεατών σε αυτούς, ανάρτηση πανό ή άλλων επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό κλπ.

Από την Τετάρτη 6 Μαρτίου τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις για το νέο πλαίσιο ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων (υπερσύγχρονες κάμερες παντού, με συνεχή έλεγχό τους από την ΕΛ.ΑΣ.) και καμία ΑΑΕ της Super League ή της Basket League, δεν θα αγωνίζεται με θεατές στις εγχώριες διοργανώσεις, εάν δεν έχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης που χρησιμοποιεί ως έδρα της.

Από την Τρίτη 9 Απριλίου τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις για το σύγχρονο και πρωτοποριακό σύστημα ταυτοποίησης των κατόχων εισιτηρίων των ποδοσφαιρικών αγώνων μεταξύ ομάδων της Super League, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και το ΕΜΕπ (ταυτοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου και είσοδος στο γήπεδο μέσω αυτού), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



Οπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, εν όψει της εισαγωγής του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση την Τετάρτη (31/1), «οι παραπάνω διατάξεις και οι άλλες (π.χ. λειτουργία Λεσχών Φιλάθλων με μόνο μία ανά έμβλημα ομάδας, ρήτρα παραβατικότητας με απομείωση ποσοστού από τη χρηματοδότηση μέσω Στοιχήματος κ.ά.) μαζί με την προβλεπόμενη δευτερογενή νομοθεσία, έρχονται να συμπληρώσουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την απαρέγκλιτη και ακέραιη εφαρμογή του, με ρητές και συγκεκριμένες προβλέψεις. Διατάξεις που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και στοχεύουν στην ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων χουλιγκανισμού».

«Πρόκειται για νομοθετική παρέμβαση που -για πρώτη φορά- περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια διαδικασίες κυρώσεις και ποινές χωρίς κενά και κυρίως με οριζόντια απαίτηση προς όλους τους εμπλεκόμενους, ορίζοντας την επιβολή ποινών με δέσμια αρμοδιότητα, προκειμένου να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας», κατέληξε ο Γιάννης Βρούτσης

