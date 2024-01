Παράξενα

Αεροδρόμιο: Με βαλίτσες γεμάτες ναρκωτικά ταξίδευε 34χρονη (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή της νεαρής γυναίκας που συνελήφθη "φορτωμένη" με ναρκωτικά.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες της 27-1-2024 στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 34χρονη αλλοδαπή για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από χώρες της Ευρώπης μέσω αεροπορικών οδών και κατόπιν διερεύνησης και ανάλυσης πληροφοριών αλλά και δημιουργίας προφίλ ατόμων, εντοπίστηκε η κατηγορούμενη και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση.

Από έρευνα σε 2 αποσκευές που κατείχε η 34χρονη κατά την άφιξή της με πτήση προερχόμενη από την Ισπανία, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

38 κιλά και 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε -6- νάιλον συσκευασίες,

το χρηματικό ποσό των -165- ευρώ και -75- λέι Ρουμανίας και

κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

