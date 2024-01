Οικονομία

“Ο άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο, έχω εξηγήσεις για όλα (βίντεο)

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο διαχειριστής της κοινωνικής κουζίνας "Ο άλλος άνθρωπος" που ελέγχεται από την Δικαιοσύνη για ξέπλυμα χρήματος από δωρέες.

«Άπαντες είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε την θέση μας και την δράση μας ενώπιον των αρμόδιων αρχών, δεν υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο που να μην μπορεί να εξηγηθεί», τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, διαχειριστής της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος», ο οποίος ζητά από όλους συγγνώμη για την αναστάτωση των τελευταίων ημερών.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, «προκειμένου να διευκολύνω το έργο της κοινωνικής κουζίνας, θεωρώ αυτονόητο να απέχω το επόμενο διάστημα από την διαχείριση της μέχρι να λογοδοτήσω στην Δικαιοσύνη».

«Το μεγαλύτερο πλήγμα που μπορεί να δεχθεί η κοινωνική κουζίνα είναι να χάσουν την εμπιστοσύνη στον σκοπό της όσοι την στηρίζουν καθημερινά και κυρίως οι εθελοντές της», υπογραμμίζει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.





Η ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας η κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος»:

«EXONTAΣ ΛABEI ΓNΩΣH TΩN ΣOBAPΩN KATHΓOPIΩN ΠOY AΠOΔIΔONTAI AΠO THN APXH KATAΠOΛEMHΣHΣ THΣ NOMIMOΠOIHΣHΣ EΣOΔΩN AΠO EΓKΛHMATIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ, TOΣO ΣE EMENA, KΩNΣTANTINO ΠOΛYXPONOΠOYΛO, OΣO KAI ΣTH MHTEPA MOY ΠANAΓOYΛA ΠOΛYXPONOΠOYΛOY AΛΛA KAI ΣTON ΓAMΠPO MOY ΠAYΛO TZITZH, ΘEΛΩ NA ΔHΛΩΣΩ OTI AΠANTEΣ EIMAΣTE ΣE ΘEΣH NA EΞHΓHΣOYME TH ΘEΣH MAΣ KAI TH ΔPAΣH MAΣ ENΩΠION TΩN APMOΔIΩN APXΩN. KATANOΩ OTI OΛOI ΣAΣ EXETE EYΛOΓEΣ AΠOPIEΣ KAI ΘA ΘEΛATE ΛEΠTOMEPEIΣ AΠANTHΣEIΣ AΛΛA TH ΔEΔOMENH ΣTIΓMH ΘEΩPΩ OTI ΠPOTEPAIOTHTA EXEI H ΔIKAIOΣYNH. TO EΠOMENO ΔIAΣTHMA, OTAN KAI ΘA KΛHΘOYME NA AΠANTHΣOYME ENΩΠION THΣ, NA EIΣTE ΣIΓOYPOI OTI ΘA ΔIAΛEYKANΘOYN TA ΠANTA.

ΠAPAΛΛHΛA ΘEΛΩ NA ΔHΛΩΣΩ OTI ΠPOKEIMENOY NA ΔIEYKOΛYNΩ TO EPΓO THΣ KOINΩNIKHΣ KOYZINAΣ O AΛΛOΣ ANΘPΩΠOΣ, ΘEΩPΩ AYTONOHTO NA AΠEXΩ TO EΠOMENO ΔIAΣTHMA AΠO THN ΔIAXEIPIΣH THΣ MEXPI NA ΛOΓOΔOTHΣΩ ΣTHN ΔIKAIOΣYNH. TO MEΓAΛYTEPO ΠΛHΓMA ΠOY MΠOPEI NA ΔEXΘEI H KOINΩNIKH KOYZINA EINAI NA XAΣOYN THN EMΠIΣTOΣYNH TOYΣ ΣTON ΣKOΠO THΣ OΛOI OΣOI TH ΣTHPIZOYN KAΘHMEPINA KAI KYPIΩΣ OI EΘEΛONTEΣ THΣ.

OΣOI ΣTHPIZETE THN KOINΩNIKH KOYZINA O AΛΛOΣ ANΘPΩΠOΣ OΛA AYTA TA XPONIA, ΓNΩPIZETE TOΣO TH ΔPAΣH MAΣ OΣO KAI TON TPOΠO ΠOY TEΛEITAI AYTH KAΘHMEPINA.

ΔEN YΠAPXEI TIΠOTA TO EΠIΛHΨIMO ΠOY NA MHN MΠOPEI NA EΞHΓHΘEI. EK MEPOYΣ OΛΩN MAΣ, ΘEΛΩ NA ΣAΣ ZHTHΣΩ ΣYΓΓNΩMH AN ΣAΣ ΠPOKAΛEΣAME ANAΣTATΩΣH, IΣΩΣ AΠOΓOHTEYΣH H AKOMA KAI ΘYMO KAI ΘEΛΩ NA ΣAΣ YΠENΘYMIΣΩ OTI TO MEΓAΛYTEPO ΔIAKYBEYMA TH ΔEΔOMENH ΣTIΓMH EINAI H AΛΛHΛEΓΓYH KAI H ΠIΣTH ΣTON ΣYNANΘPΩΠO».

