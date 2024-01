Αθλητικά

Κακοκαιρία “Avgi” - Παγκρήτιο: Αποκολλήθηκε κομμάτι από το στέγαστρο (εικόνες)

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του σταδίου μετά την αποκόλληση τμήματος τοου στεγάστρου.

Από το πρωί της Δευτέρας η Κρήτη έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κακοκαιρίας "Avgi" με τις αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Τα προβλήματα δεν έλειψαν καθώς από τους θυελλώδεις ανέμους δημιουργήθηκε πρόβλημα με το στέγαστρο του Παγκρητίου.

Στο σημείο έσπευσαν οι δημοτικές υπηρεσίες και οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του σταδίου.

Το Παγκρήτιο Στάδιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεότερη ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου να είναι προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.

Πηγή: cretapost.gr

