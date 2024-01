Πολιτισμός

“El Greco”: Όπερα του Γιώργου Χατζηνάσιου στο Μέγαρο

H πρωτότυπη όπερα “El Greco”, του Γιώργου Χατζηνάσιου, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η πρωτότυπη όπερα «El Greco» του Γιώργου Χατζηνάσιου, του πολυδιάστατου δημοφιλούς συνθέτη που έχει συμπληρώσει πάνω από πενήντα χρόνια διαρκούς παρουσίας στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου μας, ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τέσσερις μόνο παραστάσεις στις 13,15,17 και 20 Φεβρουαρίου (ώρα: 20.00). Σε αυτή τη νέα παραγωγή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη ένα μουσικοσκηνικό θέαμα με ψηφιακές προβολές που μεταφέρουν τους θεατές στο εικαστικό σύμπαν του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

Το έργο, το οποίο αφηγείται την πορεία του Γκρέκο από τη γενέτειρά του, την Κρήτη, στην Ιταλία και κατόπιν στην Ισπανία, παρουσιάζεται σε ιταλικό λιμπρέτο του Ηλία Λιαμή (με ελληνικούς υπέρτιτλους), με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Novarte διευθύνει ο Νίκος Βασιλείου, ο οποίος έχει αναλάβει επίσης την ενορχήστρωση. Τη σκηνοθεσία και δραματουργία της παράστασης υπογράφει η Αγγέλα Σαρόγλου. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Κωνσταντίνου Ζαμάνη. Τους φωτισμούς σχεδίασε η Στέλλα Κάλτσου, και τις προβολές o Βασίλης Κεχαγιάς. Συμμετέχει η Χορωδία Fons Musicalis (καλλιτεχνική διεύθυνση: Κωστής Κωνσταντάρας). Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Γκρέκο ερμηνεύει ο Dario Di Vietri. Λαμβάνουν μέρος οι λυρικοί τραγουδιστές: Ελένη Καλένος, Δημήτρης Τηλιακός, Deyan Vatchkov, Μαρίνος Ταρνανάς, Μαρισία Παπαλεξίου, Μιχάλης Ψύρρας, Νικόλας Μαραζιώτης, Ανδρέας Καραούλης.

Η παράσταση είναι μια χορηγία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «ΔΕΗ ενεργώ» ενισχύει τον πολιτισμό. Στηρίζοντας ενεργά όλους και όσα μας οδηγούν στο μέλλον, η ΔΕΗ συνδέεται απόλυτα με την προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γιατί τον πρώτο ρόλο για ένα καλύτερο μέλλον τον έχει πάντα ο πολιτισμός.

Η προπώληση έχει αρχίσει.

Λίγα λόγια για την όπερα «El Greco»

Η τρίπρακτη όπερα «El Greco» του Γιώργου Χατζηνάσιου αφηγείται την πορεία του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ο οποίος ξεκινά από την Κρήτη, διαβαίνει την Ιταλία και καταλήγει στην Ισπανία. Στο ταξίδι του αυτό, ο μεγάλος έλληνας ζωγράφος αναζητά πίσω από τις μορφές τη θεία πνοή, την κρυμμένη σε κάθε ύπαρξη, που επιθυμεί να ενωθεί ξανά με τον Δημιουργό.

Το έργο δεν είναι επουδενί ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ της ζωής του Γκρέκο. Είναι ένα έργο που πραγματεύεται την πορεία της αναζήτησης. Όχι μόνο του Γκρέκο αλλά και του κάθε καλλιτέχνη διαχρονικά. Γι’ αυτόν το λόγο, το χωροχρονικό γίγνεσθαι δεν είναι στεγανό, επιτρέποντας έτσι την «συνάντηση» του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου τόσο μ’ έναν άλλο μεγάλο Κρητικό, τον Νίκο Καζαντζάκη, όσο και με το όραμα του μυθικού Ικάρου ως προσωποποίηση της αναζήτησης της ελευθερίας και του εσωτερικού φωτός.

Δείτε το trailer της όπερας «El Greco»:

«El Greco»

Όπερα σε τρεις πράξεις

Συντελεστές

ΜΟΥΣΙΚΗ | Γιώργος Χατζηνάσιος

ΛΙΜΠΡΕΤΟ | Ηλίας Λιαμής

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Νίκος Βασιλείου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ | Αγγέλα Σαρόγλου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ | Κωστής Κωνσταντάρας

ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ | Κωνσταντίνος Ζαμάνης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΩΝ | Στέλλα Κάλτσου

VISUALS DESIGN | Βασίλης Κεχαγιάς

Οργάνωση Παραγωγής | Αστερία Σαμουελιάν

Project Manager | Στέλλα Παπαχριστοφόρου

Graphic Designer | Χάρης Μαχαίρας

Τους ρόλους ερμηνεύουν:

Dario Di Vietri: Ελ Γκρέκο Ελένη Καλένος: Σοφία, Χερώνυμα δε λας Κουέβας Deyan Vatchkov: Mολίνο, Τιτσιάνο, Πατέρας της Χερώνυμα, Μεγάλος Ιεροεξεταστής Δημήτρης Τηλιακός: Kαζαντζάκης, Ηγούμενος, Ιεροεξεταστής Ray Chenez: Ίκαρος, Ιεροεξεταστής Μαρίνος Ταρνανάς: Μανωλιός Μαρισία Παπαλεξίου: Σιλβάνα Μιχάλης Ψύρρας: Πιέτρο, Ζωγράφος Β΄, Ιεροεξεταστής Β΄ Νικόλας Μαραζιώτης: Ζωγράφος Α΄, Ιεροεξεταστής Α΄ Ανδρέας Καραούλης: Αγγελιαφόρος του Μολίνο, Αγγελιαφόρος του Πάπα, Αγγελιαφόρος της Ιεράς Εξέτασης

Συμφωνική Ορχήστρα Novarte

Χορωδία Fons Musicalis

Συμπαραγωγή | Apollonian Enterprises – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τιμές εισιτηρίων

15 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ? 25 € ? 40 € ? 55 € ? 65 € ? 75 € ? 90 €

Eισιτήρια

210 72 82 333

www.megaron.gr

Πληροφορίες

