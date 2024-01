Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - "Έπνιξαν" την πολυκατοικία οι καπνοί

Από που εικάζεται ότι προκλήθηκε η φωτιά στο διαμέρισμα. Στο νοσοκομείο η κάτοικος του διαμερίσματος.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Γαμβέτα, κοντά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Στο διαμέρισμα διαμένει μια γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και με την βοήθεια των πυροσβεστών βγήκε από το σπίτι καθώς δεν ένιωθε καλά. Από την είσοδο του διαμερίσματος έβγαιναν έντονοι κανποί που εξαπλώθηκαν σε όλη την πολυκατοικία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος και η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Η νεαρή είναι καλά στην υγεία της και για προληπτικούς λόγους λόγω των αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και θα της δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

