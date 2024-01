Οικονομία

“Άλλος Άνθρωπος” - Γωγώ Δελογιάννη : Έφαγα “κατραπακιά”, αλλά δεν αποκαθηλώνω κανέναν (βίντεο)

Τι ανέφερε η δημοφιλής σεφ και εθελόντρια του "Άλλου Ανθρώπου", σχετικά με την "επόμενη μέρα" στον κόσμο της αλληλεγγύης.

Καλεσμένη της καθημερινής εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη “Καλημέρα Ελλάδα” βρέθηκε την Τρίτη η δημοφιλής σεφ Γωγώ Δελογιάννη, όπου μίλησε για την πολύκροτη υπόθεση των ποινικών κατηγοριών κατά του επικεφαλής της κοινωνικής πρωτοβουλίας Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, της οποίας είναι ενεργή εθελόντρια.

Υπό το φως των αποκαλύψεων ότι οι εκκλήσεις για κατάθεση δωρεών γίνονταν από τον διωκόμενο με ελαφρές πιέσεις, “προθεσμίες” και ισχυρές παροτρύνσεις, η επιτυχημένη τροφοειδικός είπε χαρακτηριστικά: «Δεν σας κρύβω ότι πολλοί άνθρωποι που πιστεύουμε στην αλληλεγγύη “φάγαμε κατραπακιά”. Ωστόσο περιμένουμε πάντα να δούμε ποια θα είναι η έκβαση από την πλευρά της Δικαιοσύνης».

«Το πολύτιμο έργο αυτού του ανθρώπου και αυτής της πρωτοβουλίας δε μπορούμε να το αναιρέσουμε», ανέφερε η κ. Δελογιάννη, προσθέτοντας ότι «μόνο από τα δικά μου χέρια έχουν περάσει περισσότερες από 60.000 μερίδες φαγητού, άρα έγινε έργο και σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Εγώ δεν αποκαθηλώνω κανέναν. Αυτός ο άνθρωπος υπήρξε πολύ εμπνευστικός για ‘μένα, ίσως σε αυτό το πλαίσιο να ερμήνευσα και το ότι δεν είχε προσωπικό λογαριασμό. Εγώ ακόμα κι αν καταδικαστεί αλλά έχω την ευκαιρία, θα ξαναμαγειρέψω στο πλαίσιο του Άλλου Ανθρώπου για κόσμο που πεινάει. Η αλληλεγγύη είναι ένας από τους λίγους εναπομείναντες συνεκτικούς ιστούς της κοινωνίας. Αν σταματήσουμε να πιστεύουμε στην αλληλεγγύη, δεν θα έχουν μείνει και πολλά ιδανικά για να πιστέψουμε σε αυτά και προσωπικά δεν θέλω να ζω σε έναν κόσμο χωρίς τέτοια ιδανικά στα οποία θα μπορώ να πιστεύω».

Ερωτηθείσα αν ποτέ είχε υποψιαστεί κάποια έκνομη δράση τόνισε: «Ασχολούμαι 11 χρόνια και δεν είχα καταλάβει τίποτα. Όσον αφορά το λογαριασμό τι να πω; Κάπου έπρεπε να κατατίθενται τα χρήματα αυτά. Το ποιος τα διαχειριζόταν όμως, δε μπορώ να το ξέρω. Στη δική μου αντίληψη πάντως, δεν είχαν υποπέσει καταγγελίες ούτε παράπονα πριν από τον έλεγχο που διενεργήθηκε. Τώρα για όσα διατυπώθηκαν μετά τον έλεγχο είναι γνωστό ότι ευδοκιμούν οι “μετά Χριστόν προφήτες”»:

