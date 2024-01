Οικονομία

Πιτσιλής για ΕΝΦΙΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την έκπτωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έλεγχοι σε γάμους, ο «ψηφιακός πελάτης» και η ανταλλακτικές υπηρεσίες. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

-

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, όπου και μίλησε για τις ενέργειες της Αρχής.

Ερωτηθείς για την υπόθεση του «Άλλου Ανθρώπου», που έχει μονοπωλήσει την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, εξήγησε ότι ασχολείται η Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πως, «δεν ασχολείται η δική μας υπηρεσία με αυτό, δεν έχει σχέση με εμάς, διότι δεν φορολογούνται οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», προσθέτοντας πως ωστόσο, «όσες φορές μας έχει ζητηθεί να συνδράμουμε, μετά από καταγγελία, το στέλνουμε στην αρμόδια εισαγγελία».

«Υπάρχει αρχή για το ξέπλυμα, εξετάζει ένα ποσό και ελέγχει τη ροή του για να δει αν είναι νόμιμη. Εδώ δεν έχει φορολογικό αντικείμενο, διότι είναι κοινωφελής οργάνωση», σημείωσε σχετικά.

Αναφορικά με τους ελέγχους που έγιναν σε αίθουσες εκδηλώσεων, όπου και διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων, με αφορμή πολυτελή γάμο που ήταν η αφορμή, είπε ότι, «έχουμε μία ομάδα που σαρώνει το διαδίκτυο κι όπου θεωρεί ότι πρέπει να πάει ένα βήμα πιο πέρα, το κάνει. Βγήκε μία σειρά επιχειρήσεων που είχε μια εικόνα πολύ διαφορετική από τη φορολογική τους».

Εξήγησε ότι, «υπάρχει ο έλεγχος που γίνεται στα βιβλία σου, υπάρχουν και άλλοι που ελέγχονται οι αγορές που κάνεις».

Στόχος είναι η δημιουργία ψηφιακού πελατολογίου, είπε, το οποίο θα «δείχνει από πριν αυτός που διοργανώνει μία εκδήλωση όλους τους πελάτες του».

Ερωτηθείς σχετικά με την περίπτωση ανταλλακτικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα να παρέχει τις υπηρεσίες της μία επιχείρηση σε ανταλλαγή με την προώθησή της μέσω κάποιου influencer, τόνισε ότι, και εκεί πρέπει «να υπάρχει κάποιο έγγραφο και τα παραστατικά για το ανταλλακτικό, που δεν είναι δωρεάν».

Τέλος, μίλησε για την έκπτωση του 10% στον ΕΝΦΙΑ, στην περίπτωση που κάποιο σπίτι είναι ασφαλισμένο, εξηγώντας πως για να γίνει η έκπτωση, το σπίτι πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισμένος, για σεισμό, φωτιά και πλημμύρες» και είπε ότι, η ΑΑΔΕ έχει λάβει όλα τα ασφαλιστήρια από τις ασφαλιστικές εταιρείες και «μέχρι τέλος της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα, όπου έχουμε φτιάξει μια ειδική πλατφόρμα για την έκπτωση».

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σκιάθος – Καταγγελία: Ούρλιαζε στη σύντροφό του “Θα σε σκοτώσω” (βίντεο)

Αύξηση κατώτατου μισθού: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή