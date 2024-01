Κόσμος

Νέα Υόρκη: Συνελήφθησαν ομογενείς που ετοίμαζαν επιθέσεις (βίντεο)

Ποιοι ήταν οι στόχοι των δύο ομογενών, πώς έγινε η εξιχνίαση της υπόθεσης και τι οπλισμό είχαν στην κατοχή τους.

Βαριές κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και όχι μόνο, με την αστυνομική έρευνα να εστιάζει και σε πιθανή περαιτέρω εμπλοκή σε οργάνωση επιθέσεων εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, αντιμετωπίζουν δυο αδέρφια ομογενείς, όπως ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελέας του Κουίνς, Μελίντα Κατζ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ραδιοφωνικού σταθμού WABC, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε στην σύλληψη των αδερφών Ανδρέα και Άγγελου Χατζηαγγελή, ηλικίας 39 και 51 ετών αντίστοιχα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ένας σημαντικός όγκος αυτοσχέδιου οπλισμού, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για “καταστροφικά πλήγματα”.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο διαμέρισμα των δυο αδερφών, στο οποίο διέμεναν με την μητέρα τους και βρίσκεται στην συμβολή της 36ης Λεωφόρου με το Βέρνον Μπούλεβαρντ, στο Λονγκ Άιλαντ Σίτυ, βρέθηκε ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής για την δημιουργία όπλων, όπως επίσης και παράνομος βαρύς οπλισμός, που περιελάμβανε, εκτός από όπλα, και εκρηκτικές ύλες.

“Η πόλη είναι πιο ασφαλής σήμερα. Τα δυο τμήματα που συνεργάστηκαν πραγματοποίησαν έρευνες σε καθημερινή βάση προκειμένου να βρούμε παράνομα όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια αλλά και, όπως σε αυτήν την περίπτωση, εκρηκτικούς μηχανισμούς. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό των ζωών που σώθηκαν, αλλά γνωρίζουμε πως αυτά τα όπλα δεν θα πλήξουν ποτέ κανέναν”, ανέφερε η Μελίντα Καντζ, στις δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους.

Πάντως, οι δυο ομογενείς φαίνεται πως είχαν σκοπό να χρησιμοποιήσουν τον οπλισμό τους εναντίον συγκεκριμένων στόχων, καθότι είχαν συντάξει μια λίστα με αστυνομικούς, δικαστές, πολιτικούς, διασημότητες αλλά και τραπεζικούς, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκε και υλικό αναρχικής προπαγάνδας.

«Οι κατηγορίες που αποδόθηκαν σήμερα, υπογραμμίζουν τη σκληρή πραγματικότητα ότι οι κοινότητές μας εμπεριέχουν κι έναν μικρό αριθμό ανθρώπων που πιθανώς έχουν κακή πρόθεση», δήλωσε ο Διοικητής του NYPD, Έντουαρντ Κάμπαν .«Αυτή η κρύπτη όπλων – συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών και μη ανιχνεύσιμων, και τρισδιάστατων όπλων – φαντασμάτων – είχε τη δυνατότητα να προκαλέσει τρομερή σφαγή», ανέφερε ο κ. Καμπάν.

Από την πλευρά του, ο εντεταλμένος ερευνητής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security), Έρικ Κίγκαν (Eric Keegan) τόνισε ότι η αποκάλυψη του παράνομου οπλισμού και η σύλληψη των εμπλεκόμενων πραγματοποιήθηκε χάρη στην συνεισφορά της Υπηρεσίας Φύλαξης Συνόρων, του Γραφείου της Γενικής Εισαγγελίας του Κουίνς, του NYPD, της ATF και της Πολιτειακής Αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

“Σε αυτήν την υπόθεση, η συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες οδήγησε σε μια εξιχνίαση που πιθανότατα έσωσε ανθρώπινες ζωές”, ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Όπως ανακοινώθηκε, οι αδερφοί Χατζηαγγελή έχουν προσαχθεί από την Αστυνομία και αναμένεται να περάσουν από δικαστική ακρόαση στις 15 Φεβρουαρίου.

