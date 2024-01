Life

“Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Ορφέας Αυγουστίδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος ηθοποιός σε μία εφ' όλης της ύλης εξομολόγηση με οικοδεσπότη τον Νίκο Χατζηνικολάου.

-

Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Ορφέα Αυγουστίδη.

Ο αγαπημένος ηθοποιός ξεφυλλίζει το βιβλίο της ζωής του.

Τα παιδικά χρόνια, το διαζύγιο των γονιών του, η ψυχοθεραπεία και η απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

Η σχέση με τη μητέρα του, μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Ο κεραυνοβόλος έρωτας με τη σύζυγό του και τι άλλαξε με τον ερχομό του παιδιού τους.

Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Ορφέας Αυγουστίδης μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή