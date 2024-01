Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece” - Ενέργεια: Το “Πράσινο” Ενεργειακό Τοπίο που Αναδύεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ανεπανάληπτο φουτουριστικό ταξίδι, μια εκπομπή για το μέλλον.... σήμερα! Μια εμπειρία μέσω του ΑΝΤ1 που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

-

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 24:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

#BraveNewEnergy

Το «Πράσινο» Ενεργειακό Τοπίο που Αναδύεται

Η πράσινη μετάβαση προϋποθέτει μεγάλες αλλαγές και στον τρόπο παραγωγής ενέργειας, στην οποία στηρίζεται κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα. Όμως, είναι εύκολο το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο λιγνίτης να δώσουν τη θέση τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας; Είναι, πράγματι, οι ΑΠΕ το παρόν και το μέλλον στην ενέργεια; Το νέο επεισόδιο της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewEnergy επιχειρεί να περιγράψει το τοπίο της ενέργειας που αναδιαμορφώνεται όχι μόνο λόγω της απανθρακοποίησης, αλλά και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ποιες είναι οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε επαρκώς τον ήλιο και τον άνεμο; Πώς θα εξασφαλίσει την ενεργειακή της αυτονομία η Ευρώπη; Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος των «έξυπνων» δικτύων; Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη; Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστούν οι ανισότητες που προκαλεί η απολιγνιτοποίηση;

Αναζητώντας απαντήσεις, συνομιλούμε με ειδικούς της ενέργειας και μεταβαίνουμε στον Άγιο Γεώργιο, το μικρό νησάκι στην είσοδο του Σαρωνικού, όπου ο όμιλος ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει υλοποιήσει ένα έργο-ορόσημο για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας. Πρόκειται για το αιολικό πάρκο του Αγίου Γεωργίου, που παράγει ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων από 40.000 νοικοκυριών στη χώρα μας, διαθέτοντας 23 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 73,2 MW. Οι νέες τεχνολογίες, οι ΑΠΕ και η ανάδυση του prosumer, δηλαδή του παραγωγού και καταναλωτή ενέργειας, δημιουργούν ένα πολλά υποσχόμενο «πράσινο» αύριο.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Λίνα Τσαλταμπάς (Πρόεδρος, WEnCoop), Γιώργος Σπύρου (Εντεταλμένος Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή), Σπύρος Οικονόμου (Πρόεδρος, ΚΑΠΕ), Μιχάλης Μάνης ( CEO, Ensight), Κώστας Ηλίας (Διευθυντής Λειτουργίας Έργων, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη, Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

#BraveNewGreece

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο : Μαριάννα Σκυλακάκη

: Μαριάννα Σκυλακάκη Σκηνοθεσία : Πάνος Θ. Μελίδης

Αρχισυνταξία : Δημήτρης Δελεβέγκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας : Δημήτρης Ζωγραφάκης

Σύμβουλοι Παραγωγής : Νίκος Βερβερίδης, Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Εκτέλεση Παραγωγής : Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή : αθηΝΕΑ x ελc productions