Κοινωνία

Έγκλημα στη Χαλκίδα – Κατηγορούμενη: Το θύμα είχε επωφεληθεί σεξουαλικά, της κατάστασής μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η πλευρά της κατηγορούμενης αναφορικά με το κίνητρο της πράξης. Τι απαντά στο "Πρωινό", ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας

-

Συνεχίζονται οι εντατικές αστυνομικές έρευνες για τη διακρίβωση του κινήτρου του εγκλήματος που συνέβη στις 20 Ιανουαρίου στη Χαλκίδα.

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, η συντάκτρια του ΑΝΤ1 Κέλλυ Χεινοπώρου ανέφερε μιλώντας την Τρίτη στο Γιώργο Λιάγκα και την καθημερινή εκπομπή του «Το Πρωινό», ότι η πλευρά της κατηγορούμενης επικαλείται συνουσία της με το θύμα το έτος 2008 η οποία δεν πληρούσε μεν, τα τότε χαρακτηριστικά γνωρίσματα του βιασμού, δεν περιελάμβανε όμως και τη σαφή συναίνεση της κατηγορούμενης. Αντιθέτως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οικογένειας, το θύμα φέρεται να επωφελήθηκε της ευάλωτης κατάστασης της κατηγορούμενης (λόγω πρότερης κατανάλωσης αλκοόλ) και να συνευρέθηκε μαζί της χωρίς εκείνη να είναι σε θέση να παρέχει σαφή απάντηση αν αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση.

Από την πλευρά του ο ψυχίατρος και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του θύματος Δημήτρης Σούρας αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Σημείωσε ότι η εκδοχή της άνευ συναίνεσης συνουσίας μετά από 3 ποτά δε μπορεί να στέκει, αλλά και ότι ακόμα και αν έστεκε, θα ήταν αδύνατο να συντηρήσει ανθρωποκτόνο κίνητρο τόσα πολλά χρόνια μετά.

Περαιτέρω η Κέλλυ Χεινοπώρου ανέφερε ότι η κατηγορούμενη ως ανεμβολίαστη παρήλθε το διάστημα-«παράθυρο» και μετήχθη από την Πτέρυγα Covid των Φυλακών στο κελί της, όπου την επισκέπτονται και εκφράζουν την ψυχολογική τους υποστήριξη η οικογένειά της και ο σύζυγός της, ο οποίος επέλεξε συνειδητά να παραμείνει στο πλευρό της. Τα παιδιά της, 15 και 12 ετών, κρίθηκε καταλληλότερο να της μιλούν στο τηλέφωνο, αφού η βρίσκονται και τα ίδια σε ψυχολογική δυσφορία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κατηγορούμενη στη φυλακή εξετάστηκε ακροθιγώς από επιστήμονα ψυχικής υγείας χωρίς να της συνταγογραφηθεί αγωγή, αναμένεται όμως να συνεχιστεί η λεπτομερέστερη παρακολούθηση της ψυχικής της υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ομόλογα: “Ζεσταίνονται” οι επενδυτές για το 10ετές

Αύξηση κατώτατου μισθού: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή