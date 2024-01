Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι μέρες δράσης που συνεχίζονται και οι “ανοιχτοί δρόμοι” που μας περιμένουν (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Οι μέρες έντασης και δράσης συνεχίζονται, με την πρόβλεψη αλλά και την… προτροπή της Λίτσας Πατέρα, η οποία το είπε καθαρά στις αστρολογικές προβλέψεις της την Τρίτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «συνεχίζεται ακάθεκτη η ευνοϊκή συναστρία μεταξύ Ουρανού και Άρη που μας δίνει ενέργεια και καθαρό μυαλό για να δράσουμε γρήγορα, ευέλικτα και αποτελεσματικά».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε πάντως ότι «αυτό δε σημαίνει αδιαφορία για τους κανόνες και για την ασφάλειά μας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αφορούν οχήματα και διαδρομές».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»: