Κοινωνία

Καραγιώργη Σερβίας: “Συναγερμός” για ύποπτο αντικείμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ήταν τελικά το ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στην οδό Καραγιώργη Σερβίας.

-

Το μεσημέρι έκλεισε η οδός Καραγιώργη Σερβίας καθώς βρέθηκε κάποιο αντικείμενο το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο.

Έπειτα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι ήταν μια εργαλειοθήκη που είχε πέσει από κάποιον μάστορα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Άλλαζε λάστιχο και τον παρέσυρε φορτηγό

Κακοκαιρία “Avgi”: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Αύξηση κατώτατου μισθού: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή