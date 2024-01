Κοινωνία

Κακοποιημένες γυναίκες: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και ξενοδόχοι συνεργάζονται για τη φιλοξενία τους

Πώς η συμμετοχή των ξενοδοχείων θα οδηγεί στην άμεση απομάκρυνση από το κακοπoιητικό περιβάλλον.

Μνημόνιο συνεργασίας, που περιλαμβάνει και την έκτακτη φιλοξενία για γυναίκες θύματα βίας, υπέγραψαν την Τρίτη η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση της άμεσης απομάκρυνσης γυναικών θυμάτων βίας από το κακοποιητικό περιβάλλον και τη βραχεία διαμονή τους σε ασφαλείς χώρους μέχρι την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και των απαραίτητων διαδικασιών για την εισαγωγή τους στους ξενώνες φιλοξενίας που ανήκουν στο Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ).

Σκοπός του μνημονίου είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σε θέματα ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων θα αναπτύξουν μία σειρά από πρωτοβουλίες που θα κινούνται σε πέντε βασικούς άξονες. Συγκεκριμένα, επιπλέον της φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, προβλέπει την εκπαίδευση στελεχών που εργάζονται στον τουρισμό σε θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και αντιμετώπισης της βίας, προώθηση της δράσης του υπουργείου «Σήμα Ισότητας» στις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης λόγω φύλου στον χώρο εργασίας και το πλαίσιο συνεργασίας του υπουργείου με την ΠΟΞ για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Το μνημόνιο συνεργασίας θα παραμείνει σε ισχύ για δύο χρόνια.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου, η κ. Κεφάλα δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για την συνεργασία μας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων στον κλάδο του τουρισμού, που εκτός από βασική μηχανή της ελληνικής οικονομίας απασχολεί ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό γυναικών. Οι συνέργειες και οι συνεργασίες κάνουν πράξη την προτεραιότητα του υπουργείου μας να προσπαθήσουμε για μία κοινωνία χωρίς διακρίσεις και ίσων ευκαιριών για όλους. Θα ήθελα ακόμα μία φορά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Χατζή και τα μέλη της Ομοσπονδίας για την ανεκτίμητη συνδρομή τους στη φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας για την άμεση απομάκρυνσή τους από κακοποιητικά περιβάλλοντα και έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την εισαγωγή τους στους ξενώνες φιλοξενίας της ΓΓΙΑΔ».

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζής τόνισε ότι «ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα είναι εργοδότης πρώτης αναφοράς. Προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Η διαχρονική πίστη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας συμβάλλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση μισθολογικών ανισοτήτων και άλλων αθέμιτων διαχωρισμών στους χώρους εργασίας. Σήμερα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για να υποστηρίξουμε περισσότερες δράσεις που αναδεικνύουν την αριστεία της Ομοσπονδίας μας. Με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με την υφυπουργό κ. Κεφάλα σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε στη στήριξη της διαφορετικότητας, την ισότητα και τη συμπερίληψη, προστατεύοντας κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται την προσοχή μας».

