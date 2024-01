Life

“Έρωτας φυγάς”: Νέα επεισόδια με αποκαλύψεις και ανατροπές (βίντεο)

Όλα όσα θα δουν οι τηλεθεατές στα καινούργια επεισόδια του νέου αποκτήματος του ΑΝΤ1.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 76)

Ο Μάρκος πιστεύει πως η Μαργέτα άφησε την περιουσία της στην Αλεξάνδρα για να την κρατήσει για πάντα στο Κιάρι και το ζευγάρι αναρωτιέται τι να κάνει. Ο Νικόλας και η Ρηνιώ αρραβωνιάζονται σε εύθυμο κλίμα, αλλά εκείνος καταλήγει να σκέφτεται την Άννα, η οποία είναι θλιμμένη λόγω του αρραβώνα. H μητέρα του Μίλτου τού δηλώνει πως, αν τη θέλει στη ζωή του, δεν θα πρέπει να ξαναδεί τη Χαρά… Ο Φάνης κάνει σαμποτάζ σε μια μηχανή του Ιάσωνα… Ο Σωκράτης, με ωμή βία, προσπαθεί ν’ αναγκάσει τη Νάντια να φύγει μαζί του για πάντα. Τότε εμφανίζεται ο Μιχάλης, αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 77)

Η είδηση για ενδεχόμενο σαμποτάζ στο αντλιοστάσιο του Δεμερτζή διακόπτει απότομα το γλέντι για τον αρραβώνα του Νικόλα και της Ρηνιώς, με τους καλεσμένους να είναι μουδιασμένοι. O Φάνης επιδιορθώνει τη ζημιά και κερδίζει την εμπιστοσύνη του Ιάσωνα, για να προχωρήσει ανενόχλητος το σχέδιό του με την Άρτεμη. Από την πλευρά του, ο Ιάσωνας αρχίζει να υποψιάζεται πως αυτό ενδέχεται να είναι άλλο ένα σχέδιο του Στέφανου και κατ’ επέκταση, του Μάρκου με στόχο την οικονομική του καταστροφή. Ο Μιχάλης φυγαδεύει τη Νάντια στο σπίτι της Ελπίδας και βρίσκει το σθένος να αναμετρηθεί εκ νέου με τον Σωκράτη. Ο Μάρκος ενοχλείται από το ενδιαφέρον της Αλεξάνδρας για το Κιάρι και πασχίζει να κρύψει τη ζήλεια του. Ένα απρόσμενο γεγονός έρχεται για να δημιουργήσει περισσότερους τριγμούς στη σχέση τους. Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος βρίσκεται για μία ακόμη φορά αντιμέτωπος με έναν μεγάλο κίνδυνο...

#ErotasFygas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο : Δημήτρης Αποστόλου

: Δημήτρης Αποστόλου Σκηνοθεσία : Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν : Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά. Εκτέλεση Παραγωγής : ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

