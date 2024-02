Πολιτισμός

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι βρήκαν το αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια όλων των εποχών φαίνεται πως είναι έτοιμοι να ερευνητές από την Νότια Καρολίνα.

Νέες ενδείξεις έχουν προκύψει σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια όλων των εποχών: την εξαφάνιση της θρυλικής Αμερικανίδας αεροπόρου Αμέλια Έρχαρτ.

Η Deep Sea Vision, εταιρεία εξερεύνησης ωκεανών με έδρα τη Νότια Καρολίνα, ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο ότι κατέγραψε συναρπαστικές εικόνες σόναρ από αυτό που θα μπορούσε να είναι το αεροσκάφος της Έρχαρτ στον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η ανακάλυψη έγινε δυνατή από ένα υψηλής τεχνολογίας μη επανδρωμένο υποβρύχιο drone και το 16μελές πλήρωμά του, το οποίο ερεύνησε περισσότερα από 5.200 τετραγωνικά μίλια βυθού του ωκεανού το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023.

Η ομάδα εντόπισε το αντικείμενο σε σχήμα αεροπλάνου μεταξύ Αυστραλίας και Χαβάης, περίπου 100 μίλια από το νησί Χάουλαντ, όπου η Έρχαρτ και ο πλοηγός της, Φρεντ Νούναν, έπρεπε να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, αλλά δεν έφτασαν ποτέ.

Το σχήμα του αντικειμένου στις εικόνες σόναρ μοιάζει πολύ με το αεροσκάφος της Έρχαρτ, Lockheed Electra, τόσο στο μέγεθος όσο και στην ουρά. Ο ιδρυτής της Deep Sea Vision, Τόνι Ρομέο, δήλωσε αισιόδοξος από τα ευρήματα.

Η ομάδα Deep Sea Vision σχεδιάζει να ερευνήσει την περιοχή κάποια στιγμή φέτος, πρόσθεσε ο Ρομέο.

Στον λογαριασμό της Deep Sea Vision στο Instagram έχει αναρτηθεί βίντεο από τις έρευνες του πληρώματος και το HUGIN της Kongsberg Discovery το πιο προηγμένο μη επανδρωμένο υποβρύχιο drone, όπως αναφέρεται το οποίο εντόπισε το Lockheed 10-E Electra της Αμερικανίδας αεροπόρου.

Η Έρχαρτ εξαφανίστηκε στις 2 Ιουλίου 1937, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα έκανε τον γύρο του κόσμου με αεροπλάνο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Today του NBC ο Τόνι Ρομέο είπε ότι «δεν έχουν καταγραφεί άλλα γνωστά δυστυχήματα στην περιοχή και σίγουρα όχι εκείνης της εποχής».

Ο Ρομέο, πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, πούλησε τα ακίνητά του και διέθεσε 11 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της αποστολής εύρεσης του χαμένου αεροπλάνου της Έρχαρτ.

