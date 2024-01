Κοινωνία

Greek Mafia: Ένταλμα σύλληψης για 45χρονο από το Ουζμπεκιστάν

Ο ύποπτος φαίνεται πως συνδέεται με την δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου το 2015. Πως έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.

-

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση εξάρθρωσης του κυκλώματος Greek Mafia.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν έναν 45χρονο 45χρονο ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση και συγκεκριμένα από το Ουζμπεκιστάν, ο οποίος καταζητείται καθώς δεν έχει εντοπιστεί και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Ο ύποπτος, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο τσιγάρων, φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στη Βοιωτία.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του υπόποτου ταυτοποιώντας DNA που είχε βρεθεί στη μοτοσυκλέτα που εγκατέλειψαν οι κακοποιοί μετά το δολοφονικό χτύπημα καθώς και σε ένα όχημα.

Πριν από δύο εβδομάδες η αστυνομία εξιχνίασε τις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη, για τις οποίες συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία προφυλακίστηκαν.

