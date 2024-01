Life

“Παγιδευμένοι” - Sneak preview: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι συγκλονιστικές σκηνές από την συνέχεια της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για όλους ξεκίνησε…

Η στιγμή της αποκάλυψης έφτασε και θα φέρει στο φως μια αλήθεια που κανείς δεν περιμένει να ακούσει…

Sneak preview:

Τρίτη 30 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 30

«Το τελευταίο πράγμα που ξεχνά η μνήμη είναι οι ενοχές»

Κώστας Μόντης

Η έρευνα για την εξαφάνιση της γυναίκας και της κόρης του Φαίδωνα συνεχίζεται από την Αγγελική. Η κατάθεση της νύφης του Φαίδωνα φαίνεται να είναι το κλειδί της υπόθεσης, μόνο που τελικά θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Οι καταιγιστικές αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία του Άκη θα εξοργίσουν την Άννα, αλλά θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά της ως συνήγορος υπεράσπισης. Η Αστυνομία βρίσκεται πια στα ίχνη τους και η σύλληψή τους είναι μονόδρομος. Η ομολογία, όμως, του ενός πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία. Ο πραγματικός ένοχος ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi





Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: “Έφυγε” από τη ζωή βρέφος δύο μηνών

Τέμπη - Εξεταστική: Οργή για τον Carotorto, στον Εισαγγελέα στέλνει η Βουλή την κατάθεση του

10ετές ομόλογο: Προσφορές - “μαμούθ” από επενδυτές