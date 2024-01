Κοινωνία

ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για την “παγίδα” σε 43χρονο παιδόφιλο

Για ποιον λόγο διατάχθηκε ΕΔΕ σχετική με το περιστατικό σύλληψης που καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ενός άνδρα που πήγε σε ραντεβού με ανήλικη.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει το βίντεο που ανάρτησε ο Youtuber, Αλέξανδρος Κοψιάλης, στο οποιο καταγράφεται η σύλληψη ενός άνδρα που είχε δώσει ραντεβού με ανήλικη.

Ο YouTuber Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε ρόλο στην επιχείρηση, καθώς ήλθε σε επαφή με την αστυνομία για τον χειρισμό της περίπτωσης αφότου είχε πρώτα επικοινωνήσει με τον πατέρα της ανήλικης προκειμένου να στήσουν την παγίδα στον 43χρονο από την Πάτρα.

Στο βίντεο ο Κοψιάλης περιγράφει πώς με τη βοήθεια του πατέρα της μικρής και της αστυνομίας παγιδεύτηκε ο 43χρονος. Όπως αναφέρει ότι ενημερώθηκε από τον πατέρα της μικρής ότι ένα γυναικείο προφίλ επέμενε να στέλνει μηνύματα άσεμνου περιεχομένου στη μικρή μέσω του Instagram. Σε ένα από τα άσεμνα βίντεο φαινόταν καθαρά το πρόσωπό του.

Το εν λόγω υλικό προκάλεσε αντιδράσεις με τους αστυνομικούς να καλούνται να εξηγήσουν πως είναι δυνατόν ένας πολίτης να καταγράφει με κάμερες επιχείρηση της αστυνομίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι, σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται στο διαδίκτυο καθώς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο οποίο εμφαίνεται η σύλληψη ατόμου που εμπλέκεται σε υπόθεση προσέλκυσης ανήλικης για γενετήσιους λόγους, έχει διαταχθεί η διενέργεια Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης."

Ο πατέρας του 14χρονου κοριτσιού μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την παγίδα που έστησαν στον 29χρονο.

Όπως εξήγησε ο πατέρας του παιδιού, ο 29χρονος δεν ήταν «φίλος» με την ανήλικη κόρη του στο Facebook, «της έστειλε μήνυμα χωρίς να την ξέρει, της ζητούσε φωτογραφίες», οι γονείς ενημέρωσαν την Αστυνομία, που «μας καθοδηγούσε καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», είπε ο πατέρας, χαρακτηρίζοντας άψογη τη συνεργασία με τις Αρχές.

