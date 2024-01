Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι άνδρες θα μας κρατήσουν συντροφιά το κρύο βράδυ της Τρίτης στον ΑΝΤ1, μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τρίτη 30 Ιανουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Τάσο Νούσια, τον Σπήλιο Γερακάρη από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Η Μάγισσα».

Ο αγαπημένος ηθοποιός δηλώνει ότι είναι εμπειρία να δουλεύεις σε μια τέτοια παραγωγή και αποκαλύπτει τα συναισθήματα που έχει για τον ρόλο του Σπήλιου. Με ποιον συνάδελφό του είχε να βρεθεί από τη σχολή;

Πώς κόντεψε να πάθει θερμοπληξία στα γυρίσματα; Τον ενοχλούν τα μούσια του; Τι λέει για τον ξαφνικό «χωρισμό» του με την Γερακίνα; Τέλος, ο Τάσος Νούσιας μιλάει για τα έντονα εφηβικά του χρόνια, για τον πρωταθλητισμό στον στίβο και για τις δυσκολίες που τον έκαναν να αντιμετωπίζει τη δουλειά του με ταπεινότητα και όχι με έπαρση.

Στο αποψινό «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μιλάει για το κανάλι του στο YouTube, για τα μαθήματα κιθάρας που παραδίδει δια ζώσης και για την θρυλική επιστροφή που θα κάνουν οι «Άγαμοι Θύται» στη Θεσσαλονίκη.

Του έχει λείψει η τηλεόραση; Γιατί η γυναίκα της ζωής του έχει πάντα δίκιο; Γιατί ζούμε στην εποχή του bullying της αντίθετης άποψης;

Τέλος, μαζί με τον Γρηγόρη κάνουν μια αναδρομή στο τηλεοπτικό τους παρελθόν και παρακολουθούν ανέκδοτα χιουμοριστικά βίντεο από την εκπομπή «Τα Καρντάσιανς».

