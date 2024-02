Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος καταδίωξαν κλέφτες

"Σκούρα" τα βρήκαν δύο αδέρφια που προσπάθησαν να κλέψουν επιχείρηση...

Δύο αδέλφια επιχείρησαν να κλέψουν αντικείμενα από επιχείρηση ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους ιδιοκτήτες – πατέρα και γιο – που τους καταδίωξαν με τα αυτοκίνητά τους.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., στην προσπάθεια του γιου να αφαιρέσει τα κλειδιά από το αυτοκίνητο των δραστών, εκείνοι ανέπτυξαν ταχύτητα με συνέπεια να τον παρασύρουν, χωρίς όμως να προκύψει τραυματισμός.

Ο ένας από τους δύο δράστες (43 ετών) συνελήφθη, κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων στην περιοχή των Διαβατών, ενώ ο 50χρονος αδελφός του αναζητείται.

