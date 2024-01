Κόσμος

Τουρκία: Επεισόδια στην Βουλή για την αφαίρεση έδρας από βουλευτή (βίντεο)

Η ένταση προκλήθηκε, έπειτα από την ανάγνωση της ετυμηγορίας για τον βουλευτή Τζαν Αταλάι που είναι στη φυλακή.

Σε πεδίο πολέμου μετατράπηκε για άλλη μια φορά η τουρκική εθνοσυνέλευση όταν διαβάστηκε η νέα απόφαση του Εφετείου εναντίον του βουλευτή του αριστερού κομματος ΤΙΡ Τζαν Αταλάι που βρίσκεται στη φυλακή από τον Απρίλιο του 22.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρεόυ, οι βουλευτές του ΤΙΡ μαζί με τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σηκώθηκαν την ώρα που γινόταν ανάγνωση της απόφασης, κατέλαβαν το βήμα και κρατούσαν πανό που έγραφαν ‘ελευθερία στον Αταλάι. Κάποιοι μάλιστα πέταξαν στο βήμα και το τουρκικό Σύνταγμα, αναγκάζοντας τον προεδρεύοντα της συνέλευσης να διακόψει τη συνεδρία.

Ο αρχηγός του αριστερού κόμματος ΤΙΡ χαρακτήρισε πραξικόπημα την αφαίρεση της βουλευτικής ιδιότητας από τον Αταλάι και κάλεσε σε διαδηλώσεις απόψε στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη.

Ο Αταλάι είναιι στη φυλακή αντίθετα μάλιστα και με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας να τον αφήσουν ελεύθερο. Στη φυλακή για την ίδια υπόθεση είναι και ο γνωστός επιχειρηματίας Οσμάν Καβάλα για τον οποίο υπαρχουν και αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για άμεση αποφυλάκισή του τις οποίες η Τουρκία δεν εφαρμόζει.

