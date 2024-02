Αθλητικά

Πογέτ: Είχα προτάσεις - Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στα πλέι οφ

Τι απάντησε ο ομοσπονδιακός προπονητής, σχετικά με τις φήμες που τον θέλουν να συζητάει για τον πάγκο της Ιρλανδίας.

Ο Γκουστάβο Πογέτ αρνήθηκε οποιαδήποτε προσέγγιση από την ομοσπονδία της Ιρλανδίας, προκειμένου να καθίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ιρλανδικοί Times, ο Πογέτ εξεπλάγη όταν είδε το όνομά του να επανεμφανίζεται ως στόχος της Ιρλανδίας.

«Όχι, καθόλου», απάντησε ο Πογέτ στο εάν αυτός ή ο μάνατζέρ του είχαν μιλήσει με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ιρλανδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FAI), Μαρκ Κάνχαμ ή τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζόναθαν Χιλ, που και οι δύο πέρασαν τις τελευταίες ημέρες στην Αγγλία, μαζί με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Πάκι Μπόνερ, καθώς αναζητούσαν αντικαταστάτες του Στέφεν Κένι

«Αυτή τη στιγμή, σας μιλάω ειλικρινά ότι δεν είχα καμία προσέγγιση. Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μου. Έμεινα έκπληκτος όταν είδα αυτές τις ειδήσεις στις εφημερίδες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως φαντάζεστε έγινε είδηση στην Ελλάδα, αλλά, όχι, δεν υπήρχε τίποτα».

«Είχα μερικές προτάσεις τον Δεκέμβριο και εξήγησα σε όλους πώς είναι πολύ ωραίο όταν ο κόσμος θέλει να πας να διευθύνεις έναν σύλλογο ή μια εθνική ομάδα, αλλά το τάιμινγκ είναι επίσης σημαντικό, όπως ο σεβασμός», εξήγησε σε μια διαφημιστική εκδήλωση Carslberg 0.0 τη Δευτέρα (29/1)

«Λέω την αλήθεια: το συμβόλαιό μου λήγει στις 31 Μαρτίου, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των πλέι οφ, οπότε θα δούμε. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στα πλέι οφ. Είναι προτεραιότητά μας να πάμε στο EURO μετά από 10 χρόνια από τότε που η Ελλάδα πήγε σε μία μεγάλη διοργάνωση», τόνισε και συνέχισε:

«Οποιαδήποτε απάντηση δώσω εδώ θα με σκοτώσει στην Ελλάδα! Ο κόσμος αναστατώνεται όταν λέμε την αλήθεια. Τελείωσα δύο συμβόλαια όταν ήμουν παίκτης. Το τετραετές συμβόλαιό μου στη Ρεάλ Σαραγόσα έπαιζα κάθε λεπτό μέχρι την τελευταία στιγμή. Το έκανα ξανά στην Τσέλσι μετά την ανανέωση του συμβολαίου μου. Δεν φοβόμουν μην τραυματιστώ. Υπέγραψα συμβόλαιο και το συμβόλαιο τελείωσε στο τέλος της σεζόν.

Εδώ είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν μυστικά. Οι άνθρωποι ρωτούν ότι υπάρχει πιθανότητα να μην είμαι ο προπονητής εάν προκριθούμε στο EURO; Δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή, δεν έχω συμβόλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν οι άνθρωποι εκνευρίζονται με την αλήθεια, εντάξει. Είμαι αρκετά μεγάλος για να μην αντιμετωπίσω την αλήθεια. Ο χρόνος θα δείξει. Η εστίαση είναι να διασφαλίσουμε ότι θα προκριθούμε. Μετά από αυτό, δεν ξέρω».

