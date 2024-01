Κοινωνία

Κακοκαιρία “Avgi” - Σχολεία: Που θα είναι κλειστά την Τετάρτη

Σε ποιες περιοχές της ελληνικής επικράτειας θα μείνουν κλειστές σχολικές μονάδες, λόγω του χιονιού και του παγετού. Που θα αρχίσουν αργότερα τα δια ζώσης μαθήματα.

Η κακοκαιρία «Avgi» εξακολουθεί να προκαλεί έντονα καιρικά φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας κι έτσι σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και την Τετάρτη, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αττική: Κλειστά θα είναι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Βίλια και Ερυθρές. Την απόφαση έλαβε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, καθώς ο παγετός που επικρατεί σε όλη την περιοχή καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη τη μετακίνηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Ο Δήμος επιχειρεί διαρκώς για να μην κλείσει το οδικό δίκτυο. Στο έργο αυτό συνδράμουν πυροσβεστική και μηχανήματα του Στρατού. Σε όλες τις δημοτικές ενότητες υπάρχουν διαθέσιμοι θερμαινόμενοι χώροι. Στο δημαρχείο και στις κεντρικές πλατείες του δήμου γίνεται διάθεση αλατιού σε ατομικές σακούλες.

Καλάβρυτα: Κλειστές για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της δημοτικής ενότητας Καλαβρύτων, ο δημοτικός παιδικός σταθμός Καλαβρύτων, καθώς και το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο Ψωφίδας, το γυμνάσιο Δάφνης και το λύκειο Δάφνης.

Στερεά Ελλάδα (Δήμος Τανάγρας): Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Δημοτική Ενότητα Τανάγρας και στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων. Στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες (Σχηματαρίου , Οινοφύτων και Δηλεσίου) όλες οι σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια καθώς και οι Παιδικοί σταθμοί) θα λειτουργήσουν από τις 9 η ώρα το πρωί και μετά για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Εύβοια: Με απόφαση του δημάρχου Γεώργιου Ψαθά δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Επίσης, με απόφαση του δημάρχου Γεώργιου Τσαπουρνιώτη, θα παραμείνουν κλειστές και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 οι σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Εύβοιας, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες). Με απόφαση του δημάρχου Ιστιαίας-Αιδηψού Ιωάννη Κοντζιά κλειστά θα παραμείνουν τα δημοτικά σχολεία Κρυονερίτη και Αγδινών και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, για την ασφάλεια μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.

Κρήτη: Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο, λόγω της έντασης της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, με απόφαση του δημάρχου Βιάννου Παύλου Μπαριτάκη. Η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες του δήμου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσιο, Λύκειο καθώς και το Δημοτικό Βρεφονηπιακό σταθμό). «Με βάση το έκτακτο επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχει αποσταλεί από την ΕΜΥ, αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε με τα μηχανήματα όπου χρειαστεί, όπως έγινε σήμερα το πρωί σε ένα τμήμα του οδικού δικτύου του δήμου. Το ευχάριστο είναι πως μέχρι τώρα δεν έχουνε παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα, με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων να είναι ομαλή», επισήμανε ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης. Επίσης κλειστά θα παραμείνουν: Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο και βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός Ζαρού/ Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο Βοριζίων/ Δημοτικό Σχολείο Καμαρών/ Γυμνάσιο Ζαρού.

