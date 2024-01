Life

“The 2Night Show” - Νούσιας: Η “Μάγισσα”, η σκηνή που κράτησε 10 ώρες και η εφηβεία (βίντεο)

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ρόλο του στην σειρά του ΑΝΤ1, τα μούσια που αναγκάστηκε να αφήσει, αλλά και την προσωπική ζωή του.

Τον Τάσο Νούσια υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης.

Ο Σπήλιος Γερακάρης από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Η Μάγισσα», αποκάλυψε σε ποια σκηνή κόντεψε να πάθει θερμοπληξία στα γυρίσματα, καθώς και αν τον ενοχλούν τα μούσια του…

Παράλληλα ο Τάσος Νούσιας μίλησε για τα έντονα εφηβικά του χρόνια, για τον πρωταθλητισμό στον στίβο και για τις δυσκολίες που τον έκαναν να αντιμετωπίζει τη δουλειά του με ταπεινότητα και όχι με έπαρση.

«Ευτυχώς ασχολήθηκα με τον στίβο στην εφηβεία, γιατί υπήρξε μια μεγάλη εκτόνωση μέσα από εκεί. Η βασική μου παιδεία στηρίχθηκε στον πρωταθλητισμό… Καθοδηγώ προς τα εκεί και την κόρη μου. Ο άνθρωπος πρέπει να έρθει από νωρίς σε επαφή με την ήττα και με τη νίκη. Να το γευτεί αυτό, να παιδευτεί με αυτό και να μπορέσει να τραβήξει τα φυσικά του όρια σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναλογιστεί με έναν τρόπο πως θα γίνει καλύτερος. Γιατί ο ίδιος θα έχει βιώσει μέσα του μια συνθήκη, που αν δεν είσαι παρών και δε τη κερδίσεις κατά μόνας, πολύ πιθανό πολύ εύκολα να μεταθέσεις την ευθύνη σε άλλον. Καλό είναι να αναμετρηθείς με τα όριά σου και να τα κερδίσεις με έναν τρόπο», είπε αρχικά ο Τάσος Νούσιας.

Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμη ότι «H πρώτη επαφή μου με την υποκριτική ήταν στο δημοτικό. Πρώτη φορά αφήνω τα μούσια τόσο μακριά, λόγω ρόλου. Με έχουν παιδέψει βέβαια. Πρέπει να τα φροντίζεις, στο φαγητό είναι βάσανο… Τον καλοβλέπω τον ρόλο του παππά, αν γίνει άμεσα, γιατί δεύτερο καλοκαίρι δε θα τα αντέξω».

«Δεν μπορείς να κακιώσεις με τον κόσμο που έρχεται με τόση αγάπη και ενθουσιασμό να σου μιλήσουν στον δρόμο. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έχουμε κι εμείς τις δικές μας σκιές και σκοτούρες. Γι’ αυτό ας μας συγχωρέσει ο κόσμος αν καμιά φορά δεν είμαστε τόσο ευχάριστοι… Ποτέ δεν αντιμετώπισα τη δουλειά μας ψωνίστικα. Δε θεωρώ ότι κάνουμε τίποτα σπουδαιότερο από τους άλλους», επεσήμανε ο Τάσος Νούσιας.

Τέλος, ο Τάσος Νούσιας αναφέρθηκε στη δύσκολη σκηνή που γύρισε με τον Γιώργο Γάλλο στην «Μάγισσα» και κράτησε 10 ολόκληρες ώρες.

«Είναι όλα πάρα πολύ δουλεμένα σε επίπεδο μαχών. Η σκηνή που ξιφομαχούμε με τον Γιώργο Γάλλο μας πήρε 10 ώρες κάτω από το ήλιο. Δεν ήταν μόνο η ξιφομαχία, αλλά όλη η σκηνή μέχρι να φτάσουμε στη μάχη. Μιλάμε για συνθήκες καύσωνα με 42 βαθμούς υπό σκιά και φορούσαμε αυτά τα βαριά ρούχα. Σε ένα άνυδρο τοπίο, με καμία προστασία για δέκα ώρες. Κάποιοι ήμασταν στο τσακ για λιποθυμία. Η θερμοκρασία ήταν οριακά υποφερτή. Υπήρξε θερμοπληξία. Ήμασταν οριακά στο να φτάσουμε στη λιποθυμία», εξομολογήθηκε ο Τάσος Νούσιας.

