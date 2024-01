Κόσμος

Ερυθρά Θάλασσα - Δένδιας: Η Ελλάδα θέλει την Διοίκηση της πολυεθνικής επιχείρησης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελληνική πρόταση στους συμμάχους για την ηγεσία στην πολυεθνική επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα και για ορισμό ως έδρας της του Στρατηγείου στην Λάρισα.

-

Την πρόταση να αναλάβει η Ελλάδα τη διοίκηση της πολυεθνικής επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά την άφιξή του δήλωσε πως θα προτείνει το Στρατηγείο της Λάρισας ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση για την Ερυθρά Θάλασσα.

Η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας:

«Θα μιλήσουμε σήμερα, εκτός από την Ουκρανία, για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα. Αφενός μεν για να δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν για την ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και για να δούμε τι συμβατότητες μπορεί να δημιουργηθούν για το Ελληνικό Σύστημα Αμυντικής Καινοτομίας το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε.

Επίσης, θα συζητήσουμε για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα και θα προτείνω, θα προσφέρω, να αναλάβει η Ελλάδα τη διοίκηση της επιχείρησης, όπως επίσης θα προσφέρω το Στρατηγείο της Λάρισας ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση».

«Ασπίδες» το όνομα της ευρωπαϊκής επιχείρησης κατά των Χούθι

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά των αναρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα θα ονομάζεται «Ασπίδες» ( Αspides) και θα μπορούσε να ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου.

Αυτό ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών ‘Αμυνας στις Βρυξέλλες.

«Είμαι σίγουρος ότι θα παρθεί μια απόφαση. Δεν θα είναι όλα τα κράτη μέλη πρόθυμα να συμμετάσχουν, αλλά κανείς δεν θα σταθεί εμπόδιο, ελπίζω. Όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν, πρέπει απλώς να κάνουν στην άκρη», για να μην παρεμποδιστεί η υλοποίηση της αποστολής, είπε,

«Θέλουμε να είμαστε πολύ γρήγοροι. Ελπίζω ότι στις 17 αυτού του μήνα η αποστολή μπορεί να ξεκινήσει. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια χώρα θα αναλάβει τη διοίκηση, πού θα είναι το αρχηγείο και ποια ναυτικά μέσα θα διαθέσουν τα κράτη μέλη», πρόσθεσε.

Το όνομα και η αποστολή της επιχείρησης

«Έχουμε ένα όνομα, Άσπιδες, που σημαίνει προστάτης. Και αυτός είναι ο σκοπός, να προστατεύσουμε τα πλοία, να αναχαιτίσουμε επιθέσεις και εχθρικά πλοία, όχι να εμπλακούμε σε κάποιου είδους δράση κατά των Χούθι, αλλά μόνο να εμποδίσουμε τις επιθέσεις στα πλοία», εξήγησε.

«Είναι σίγουρα μια σημαντική αποστολή. Ανησυχούμε όλοι για την κυκλοφορία στη Διώρυγα του Σουέζ και “πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες μας ζητούν να προχωρήσουμε επειδή το επιχειρηματικό τους μοντέλο υποφέρει πολύ λόγω της υψηλής αύξησης του κόστους που συνεπάγεται η ανάγκη να περάσουν από τη Νότια Αφρική για να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτό επηρεάζει κόστος και συνεπώς τις τιμές. Επηρεάζει τον πληθωρισμό. Για αυτό είναι φυσικό να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο», κατέληξε ο Μπορέλ.

Οι επιθέσεις των Χούθι

Οι Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν και ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, πολλαπλασίασαν από τα τέλη της περασμένης χρονιάς τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εξωθώντας μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να δώσουν εντολή στα καράβια τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, με αποτέλεσμα να καταστούν πολύ πιο χρονοβόρες και δαπανηρές οι θαλάσσιες μεταφορές.

Συνεχίζουν να εξαπολύουν πυραύλους και drones, παρά τη σειρά πυραυλικών πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον εγκαταστάσεων, θέσεων και πυραύλων τους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Καταγγελία: Ο Πολυχρονόπουλος, ο τζόγος, η κρυφή αποθήκη και οι “βόλτες” στο εξωτερικό

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Δεν υπάρχει “δεξιά συνιστώσα”, κανείς δεν πιέζει κανείς να ψηφίσει “ναι”

Έβρος - Θάνατος βρέφους: Ποντίκια είχαν δαγκώσει και “κόψει κομμάτια” από την αδελφή του