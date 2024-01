Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης και οι εντάσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

«Πρέπει να ελπίζουμε στο καλύτερο παρά τις εντάσεις», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Τετάρτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «η Σελήνη είναι στον Ζυγό και πρόκειται για μια εριστική όψη, γιατί συμμετέχει ο Άρης».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε πάντως ότι δεν πρέπει να σταματήσει κανείς να προσπαθεί ή να ελπίζει, καθώς «μπορεί ακόμη και αυτό που νομίζετε ακατόρθωτο, τελικά να γίνε黨.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





