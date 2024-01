Κόσμος

Τουρκία – Επίθεση σε εκκλησία: Αυτοί είναι οι δύο δράστες (εικόνες)

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών της επίθεσης σε εκκλησία της Τουρκίας. Από που κατάγονται και που εργάζονταν.

Οι δράστες συνελήφθησαν δέκα ώρες μετά την επίθεση κατά της καθολικής εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη και οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν ληφθεί στον αστυνομικό σταθμό όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου. Ο ένας δράστης από τη Ρωσία με τα αρχικά TD μάλιστα ξύρισε τα γένια του έπειτα από την επίθεση για να αλλάξει εμφάνιση Η αστυνομία ωστόσο τον συνέλαβε πριν προλάβει να πετάξει τα γένια του. Ο δεύτερος δράστης είναι από το Τατζικιστάν με τα αρχικά ΑΚ.

Τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες βρέθηκαν σε δάσος, ενώ το όχημα με πολωνικές πινακίδες που χρησιμοποίησαν βρέθηκε εγκαταλειμμένο στην περιοχή που διέφυγαν, στο Μπεϊλικντουζου.

Οι ύποπτοι εργάζονταν σε κινέζικο εστιατόριο.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των δραστών της επίθεσης. Ένας εκ των δύο δραστών, ο ΤD από τη Ρωσία ξύρισε τα γένια του μετά την επίθεση για να αλλάξει εμφάνιση. Στη φωτογραφία και ο άλλος δράστης ΑΚ από Τατζικιστάν.

