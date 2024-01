Life

“Ο πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1. Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο.

-

Ο Έβαν, γεμάτος θυμό και απογοήτευση, ζητάει από τον Άλκη, αλλά και τον Νικόλα και τον Φίλιππο, εξηγήσεις για την αλήθεια που του έκρυβαν τόσο καιρό.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο!