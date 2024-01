Πολιτική

Οπαδική βία - Ανδρουλάκης: “Πυροτεχνήματα” τα μέτρα της κυβέρνησης

Τι λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τα γήπεδα πριν την εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου και καμερών.

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο της οπαδικής βίας πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, μολονότι δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα το ψηφίσει επί της αρχής.

Όπως επισήμανε, «στις 11 Δεκεμβρίου, μετά τα αιματηρά επεισόδια στου Ρέντη, η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έκλεινε τα γήπεδα, μία απόφαση που εμείς και τότε είχαμε αποδοκιμάσει ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Μια απόφαση χωρίς ουσία. Και μάλιστα δεσμευτήκατε τότε ότι αυτά θα ανοίξουν μόνο αφότου ελεγχθεί ότι εφαρμόστηκε μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων οι κάμερες και το σύστημα ελέγχου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

Ο κ. Ανδρουλάκης προσέθεσε ότι «μόλις προχθές ο κ. Βρούτσης, προανήγγειλε ότι τα γήπεδα θα ξανανοίξουν για τους φιλάθλους στις 12 Φεβρουαρίου, χωρίς κάμερες και χωρίς σύστημα ταυτοποίησης, που θα εγκατασταθούν -σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα- στις αρχές Μαρτίου και Απριλίου, αντίστοιχα».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αποτελεί μία ακόμη αποτυχία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. «Ανακυκλώνετε τα μέτρα που προβλέπονται ήδη», σημείωσε και επέκρινε την κυβέρνηση πως δεν έχει την πολιτική βούληση να διευθετήσει το πρόβλημα. «Το υπάρχον πλαίσιο είναι αυστηρό. Να απαντήσετε γιατί δεν το εφαρμόζετε» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταλόγισε ευθύνες και ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν σταμάτησαν τους Κροάτες χούλιγκανς, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη και στα επεισόδια στου Ρέντη, τον περασμένο Δεκέμβριο, που οδήγησε στο θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη. «Εσείς δεν κάνατε τίποτα. Τι σας εμπόδιζε να τους σταματήσετε; Έφταιγε το νομοθετικό πλαίσιο; Ή ότι μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης από τη ΝΔ ο κ. Οικονόμου παρέλαβε καμένη γη στην αστυνομία, όπως σχεδόν δήλωσε ο διάδοχός του κ. Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας την ανάγκη για ένα "restart;"»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ζήτημα της καταγγελίας των 23 στημένων παιχνιδιών στο «Στοίχημα», σύμφωνα με την UEFA, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα.

«Μια ακόμα βασική αδυναμία του νομοσχεδίου είναι ότι δεν αγγίζει καθόλου το ζήτημα της διαφθοράς στον ελληνικό αθλητισμό και ιδίως στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μια διαφθορά που τροφοδοτείται από ισχυρά οικονομικά και άλλα συμφέροντα, αλλά η κυβέρνηση προτιμά να κάνει τον τροχονόμο, παρά να βάλει κανόνες. Προ ημερών, η UEFA διαβίβασε στη Βουλή φακέλους με 23 ύποπτα παιχνίδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League απηύθυνε αίτημα θεσμικής συνάντησης στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, σε σχέση με τη χειραγώγηση αγώνων» είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διατύπωσε τις θέσεις του κόμματός του τονίζοντας: «Για να σπάσουμε τον ατέρμονο κύκλο της βίας και να σταματήσουμε να θρηνούμε νέους ανθρώπους, εμείς τασσόμαστε υπέρ της εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης, προϊόν ευρείας διακομματικής συναίνεσης. Ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του, εντός και εκτός γηπέδων. Με βάση το τρίπτυχο πρόληψη-έλεγχος-τιμωρία. Απαιτείται, λοιπόν και πολυδιάστατη προσέγγιση, αλλά και πραγματική βούληση».

Το πλήρες και ακριβές κείμενο της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη:

«Σήμερα είναι μια οδυνηρή επέτειος. Τιμούμε τη θυσία των τριών Ελλήνων αξιωματικών, του Χριστόδουλου Καραθανάση, του Παναγιώτη Βλαχάκου και του Έκτορα Γιαλοψού, που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την εθνική κυριαρχία της χώρας μας στα Ίμια. Έχουμε, λοιπόν, καθήκον και χρέος να γνωρίζουμε και να μην ξεχνάμε τους κινδύνους για να σχεδιάζουμε βάσει αυτών την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και την αποτρεπτική δύναμη της χώρας.

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,

Η σημερινή μας συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της αποτυχίας της κυβέρνησης και την απόλυτη έλλειψη πολιτικής βούλησης να ασχοληθείτε σοβαρά με το ζήτημα της αθλητικής βίας. Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό ανακυκλώνονται. Άλλωστε, είναι η τρίτη φορά, που νομοθετείτε για το ίδιο ακριβώς θέμα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Και δυστυχώς, κάθε φορά τα μέτρα έρχονται ως απάντηση σε τραγικά γεγονότα όπως ήταν οι δολοφονίες του Άλκη Καμπανού τον Φεβρουάριο του 2022, του Μιχάλη Κατσουρή τον περασμένο Αύγουστο και του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη τον Δεκέμβριο. Δεν έχετε την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της βίας και της εγκληματικότητας, γι’ αυτό δεν ακουμπάτε τη ρίζα τους. Το νομικό πλαίσιο, το οποίο υπήρχε και υπάρχει, είναι πάρα πολύ αυστηρό, όμως δεν το εφαρμόσατε. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσετε σήμερα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φιάσκο με τους Κροάτες χούλιγκαν, που «έκαναν παρέλαση», διασχίζοντας τη χώρα μας.

Μέσω της εθνικής οδού. Έφτασαν στο κέντρο της Αθήνας ενώ υπήρχε απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων από την UEFA. Και ενώ σας είχαν ήδη ενημερώσει αρμόδιες υπηρεσίες άλλων βαλκανικών κρατών δίνοντας σας μέχρι και τους αριθμούς κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τους. Αλλά εσείς δεν κάνατε τίποτα. Τί σας εμπόδισε να τους σταματήσετε; Και σε αυτό πρέπει να απαντήσατε. Γιατί δεν σταματήσατε τους Κροάτες χούλιγκαν και τους αφήσατε να «κάνουν παρέλαση» σε όλα τα Βαλκάνια φτάνοντας έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ; Έφταιγε και για αυτό το νομοθετικό πλαίσιο; Ή ότι μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Οικονόμου παρέλαβε καμένη γη στην αστυνομία, κάτι που επικαλέστηκε ο διάδοχός του, ο κ. Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας την ανάγκη για ένα “restart”;

Ακόμα και τώρα. Στις 11 Δεκεμβρίου, μετά τα αιματηρά επεισόδια στου Ρέντη, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έκλεινε τα γήπεδα, μία απόφαση που εμείς αποδοκιμάσαμε διότι ήταν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Μια απόφαση χωρίς ουσία. Μάλιστα δεσμευτήκατε τότε ότι αυτά θα ανοίξουν μόνο αφότου ελεγχθεί ότι εφαρμόστηκε μια σειρά από μέτρα, μεταξύ των οποίων οι κάμερες και το σύστημα ελέγχου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Παρόλα αυτά, μόλις προχθές ο κ. Βρούτσης, προανήγγειλε ότι τα γήπεδα θα ανοίγουν ξανά για τους φιλάθλους στις 12 Φεβρουαρίου, χωρίς κάμερες και χωρίς σύστημα ταυτοποίησης, που θα εγκατασταθούν -σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα- στις αρχές Μαρτίου και Απριλίου, αντίστοιχα. Άρα, κακώς κλείσατε τα γήπεδα. Πήραμε μια απόφαση, επικοινωνιακά, που δεν είχε καμία επί της ουσία στόχευση και καμία αποτελεσματικότητα. Απλώς για δύο μήνες απαγορεύσατε στον κόσμο να πηγαίνει με τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους στο γήπεδο, τιμωρώντας τους φιλάθλους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Το παρόν νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει συνολικά το φαινόμενο της οπαδικής βίας εντός και εκτός αθλητικών χώρων. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι ανεπαρκές. Η βάση του παρόντος νομοσχεδίου είναι ο ν. 2725/1999 και περιλαμβάνει επίσης το σύνολο των βασικών ρυθμίσεων του νόμου 4049/2012. Νόμοι και οι δυο Υπουργών του ΠΑΣΟΚ.

Δύο είναι οι βασικές αδυναμίες του νομοσχεδίου. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τα οπαδικά επεισόδια εκτός πλαισίου διεξαγωγής αγώνων, ενώ όπως γνωρίζετε η δολοφονία του Άλκη Καμπανού πριν δυο χρόνια συνέβη εκτός αθλητικών χώρων. Συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε τη βία στα γήπεδα ως κάτι ασύνδετο με άλλα φαινόμενα βίας ή με το οργανωμένο έγκλημα. Συνολικά, δε, από το σύνολο των δολοφονιών με οπαδικά κίνητρα, μόλις δύο έχουν συμβεί εντός γηπέδων. Όλες οι υπόλοιπες συνέβησαν εκτός γηπέδων και κάποιες εξ αυτών χωρίς να διεξάγονται καν αγώνες εκείνες τις ημέρες. Δεύτερον, μια ακόμα βασική αδυναμία του νομοσχεδίου είναι ότι δεν αγγίζει καθόλου το ζήτημα της διαφθοράς στον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μια διαφθορά που τροφοδοτείται από ισχυρά οικονομικά και άλλα συμφέροντα, αλλά η κυβέρνηση προτιμά να κάνει τον τροχονόμο παρά να βάλει κανόνες. Προ ημερών, η UEFA διαβίβασε στη Βουλή φακέλους με 23 ύποπτα παιχνίδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League απηύθυνε αίτημα θεσμικής συνάντησης στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, σε σχέση με τη χειραγώγηση αγώνων. Επίσης, το περασμένο Σάββατο διαβάσαμε για ένα ακόμα περιστατικό βίας, με θύμα τη σύντροφο του αναπληρωτή προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίτι της. Εσείς, λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης τι σκοπό έχετε να κάνετε με όλα αυτά τα φαινόμενα; Ποια είναι η στρατηγική σας; Πώς θα εξυγιάνουμε τον χώρο του αθλητισμού από τα σκοτεινά κυκλώματα που πρωταγωνιστούν σε φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας; Γι’ αυτόν τον λόγο τονίζω ότι το παρόν νομοσχέδιο αγγίζει μόνο μια μικρή πτυχή του προβλήματος. Για παράδειγμα, το άρθρο 12 τροποποιεί για 5η – παρακαλώ – φορά σε 20 χρόνια το καθεστώς για τις λέσχες φιλάθλων, προβλέποντας μια ανά έμβλημα συλλόγου. Ενώ καθιστά υποχρεωτική τη γραπτή συναίνεση της ΠΑΕ για την αναγνώριση και τη λειτουργία της λέσχης. Επίσης, εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Τι θα γίνεται στην περίπτωση που οι πράξεις βίας θα έχουν τελεστεί από άτομα, που δεν είναι μέλη της νόμιμης λέσχης;

Κυρίες και κύριοι,

Για εμάς, το ζήτημα της βίας στον χώρο του αθλητισμού είναι ένα σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα με προεκτάσεις πέρα από τον χώρο του αθλητισμού. Απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα, συνολικό σχέδιο και όχι ημίμετρα. Μετά από κάθε τραγική δολοφονία υπήρχαν εξαγγελίες για αντιμετώπιση της βίας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που όμως κάθε αφορά αποδείχθηκαν «κενό γράμμα». Για να σπάσουμε τον ατέρμονο κύκλο της βίας και να σταματήσουμε να θρηνούμε νέους ανθρώπους, εμείς τασσόμαστε υπέρ της εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης, προϊόν ευρείας διακομματικής συναίνεσης. Ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του, εντός και εκτός γηπέδων. Με βάση το τρίπτυχο πρόληψη – έλεγχος – τιμωρία. Απαιτείται, λοιπόν, και πολυδιάστατη προσέγγιση, αλλά και πραγματική βούληση που δεν δείξατε τα προηγούμενα χρόνια, μη εφαρμόζοντας νόμους που είχατε ψηφίσει.

Προτείνουμε:

Όποιος έχει εμπλακεί σε περιστατικά βίας ή έχει καταδικαστεί στο παρελθόν να του απαγορευτεί ισόβια η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ιδίως για νέους ανθρώπους, που παρασύρονται από οργανωμένα κυκλώματα, που χρησιμοποιούν ως περιτύλιγμα για τις εγκληματικές τους δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται το κενό στο νομοσχέδιο, που δεν λαμβάνει καμία μέριμνα για την επιβολή ποινών σε όσους προκαλούν επεισόδια και δεν είναι μέλη οποιασδήποτε νόμιμης λέσχης.

Ουσιαστική εξυγίανση του χώρου του ποδοσφαίρου ιδίως από κυκλώματα διαφθοράς και εγκληματικής δράσης.

Επιπρόσθετα, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων, προκειμένου η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού να τις ενσωματώσει στο νομοσχέδιο. Πρόκειται για παρεμβάσεις, οι οποίες προσεγγίζουν τα φαινόμενα αυτά ως ένα κοινωνικό ζήτημα.

Προτείνουμε οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού να ενισχυθούν έτι περαιτέρω και να περιλαμβάνουν και τις εξής δράσεις: Ενημερωτικές εκστρατείες, εισαγωγή δράσεων καταπολέμησης της αθλητικής βίας στις σχολικές βαθμίδες. Προβολή θετικών προτύπων και ενεργοποίηση των εν ενεργεία αθλητών προς τον σκοπό αυτό, όπως της “χρυσής γενιάς” της μεγάλης εθνικής επιτυχίας του 2004. Το τμήμα αθλητικής βίας να αξιοποιεί στο έπακρο πληροφορίες με σωστή χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις όπου οργανωμένοι οπαδοί διαφημίζουν με θράσος ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ραντεβού θανάτου.

Η εμπειρία δείχνει πως φαινόμενα οπαδικής βίας μπορούν να εκδηλωθούν και σε αγώνες χαμηλών κατηγοριών αλλά και σε αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου. Άρα, η χρήση αυτών των τεχνολογιών είναι σημαντική για την πρόληψη.

Ένα επίσης σημαντικό θέμα, που αφορά την ασφάλεια των θεατών σε αθλητικούς αγώνες, έχει να κάνει με τον οριζόμενο αριθμό των θεατών σε κάθε θύρα. Πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις για να αποφεύγεται ο συνωστισμός, που μπορεί να προκαλέσει μια τραγωδία.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί αρωγός και σύμμαχος σε κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού κοινωνικού προβλήματος. Θα στηρίξουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει με ολιστικό τρόπο την οπαδική βία ούτε αγγίζει τις βαθύτερες ρίζες των χρόνιων προβλημάτων του ελληνικού αθλητισμού. Έχουμε καταθέσει τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία του αθλητισμού, ο οποίος είναι ένα δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Εμείς στεκόμαστε με αίσθημα ευθύνης σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, όταν εσείς περιμένατε τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου για να πάτε 200 ονόματα σεσημασμένων στη δικαιοσύνη. Τι περιμένατε κύριοι της Κυβέρνησης; Πόσοι νέοι έπρεπε να δολοφονηθούν για να πάτε εκ των υστέρων στις αρμόδιες αρχές αυτούς τους σεσημασμένους χούλιγκαν; Αυτά αποδεικνύουν ότι ακόμη και σε αυτές τις τραγωδίες κάνατε επικοινωνιακά παιχνίδια.

Θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα ολιστικά.Στηρίζουμε επί της αρχής. Πρέπει, όμως, να υπάρξει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε πραγματικά αυτά τα φαινόμενα εντός και εκτός γηπέδων. Φαινόμενα επικίνδυνα, που δυστυχώς εγκληματικές συμμορίες τα αξιοποιούν ως περιτύλιγμα της πραγματικής τους δραστηριότητας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα ήθελα κλείνοντας να αναφερθώ στην τροπολογία, που καταθέσατε, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού.

Για μία ακόμα χρονιά, τροποποιείτε την ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσής του ώστε αυτή να συμπίπτει -όλως τυχαίως- με τον εκλογικό κύκλο. Συμφωνούμε ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί. Όμως, η αύξησή του δεν μπορεί να συνδέεται για άλλη μια φορά με τις εκλογικές επιδιώξεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι χαμηλόμισθοι δεν μπορεί να είναι όμηροι των πολιτικών σας επιλογών. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και την επαναλαμβάνουμε: ο καθορισμός του κατώτατου μισθού θα πρέπει να επανέλθει στους κοινωνικούς εταίρους, και στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ώστε κανένας εργαζόμενος, κανένας χαμηλόμισθος να μην είναι όμηρος πολιτικών επιλογών και εκλογικών κύκλων, όπως με πελατειακό τρόπο υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

