Missing Alert για την εξαφάνιση 50χρονου

Πού εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές με την εξαφάνιση του 41χρονου από την περιοχή του Ελληνικού στην Αττική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 30/10/2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή Χάνι Αλεξάνδρου στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, ο Λαγουδάκης Βασίλειος, 50 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του Λαγουδάκη Βασίλειου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Λαγουδάκης Βασίλειος έχει ύψος 1,70 μ. και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και μπλε μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μουσταρδί παντελόνι, μπλούζα πιτζάμας και μαύρα παπούτσια. Έφυγε με το αυτοκίνητο του, αγροτικό μάρκας Toyota, χρώματος ασημί και αριθμό κυκλοφορίας HPM 6396.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

